Τα χρυσά κοσμήματα αστράφτουν από τους προβολείς του κλειστού στον Βύρωνα. Φωνάζει αγριεμένη προς τους διαιτητές, που μόλις την έχουν αποβάλλει. Ξεσηκώνει με τα χέρια της τους οπαδούς του Παναθηναϊκού φωνάζοντας «άιντε, άιντε». Θυμίζει στο στυλ της τον Αταμάν, στην Τουρκία την έχουν συνδέσει με τον Φατίχ Τερίμ ως προς τις κινήσεις της. Έχουν φτιάξει μάλιστα και βίντεο.

Η ίδια κολακεύεται, είναι τιμή της, αλλά προτιμά το Σελέν Ερντέμ. Αυτή είναι η ταυτότητά της, μία διαφορετική προσωπικότητα. Μαχήτρια αυτοχαρακτηρίζεται, όπως ο Ντένις Ρόντμαν (εντός παρκέ) τον οποίο είχε ίνδαλμα. Δεν θα προπονήσει ποτέ άντρες και όνειρό της είναι να κατακτήσει την Euroleague με γυναίκες.

Μέσα στο παρκέ είναι φωνακλού, έντονη και αγρίμι, αλλά η Τουρκάλα κόουτς της ομάδας γυναικών των «πρασίνων» είναι επίσης κοκέτα και φουλ φεμινίστρια.

«Πρέπει να είμαι έτσι στον επιχειρηματικό κόσμο. Θέλω πολύ να κερδίζω, κι αυτό με κάνει επιθετική. Είμαι προπονήτρια 23 χρόνια, από τότε είμαι έτσι. Πρέπει να εμπνέω τις παίκτριές μου. Είμαι ένας πολύ γλυκός, φυσιολογικός άνθρωπος στην ιδιωτική μου ζωή. Αν θέλουμε να έχουμε επιτυχία όμως, η πειθαρχία είναι το πιο σημαντικό πράγμα» λέει η ίδια.

Πάντα ντυμένη με κομψότητα, χαλάει άλλωστε όλο τον μισθό της στα ρούχα, καθώς λατρεύει τα ψώνια, ξεχωρίζει για τον πληθωρικό της χαρακτήρα, τα διακριτικά τατουάζ της με τα ονόματα των δικών της ανθρώπων και φυσικά τις ψηλοτάκουνες γόβες της. Ποτέ μα ποτέ δεν θα τις βγάλει στο παρκέ. Με αυτές κοουτσάρει, με αυτές τρέχει πάνω κάτω. Είναι το χαρακτηριστικό της!

Ένας Τούρκος φίλαθλος είχε γράψει σε ένα φόρουμ χαρακτηριστικά: «Ο Θεός να δίνει δύναμη στους αστραγάλους της όταν τρέχει πάνω σε αυτές τις γόβες».

Η ίδια τις θεωρεί «απαραίτητες»: «Όταν ήμουν μικρή φορούσα συνέχεια φόρμες, σορτσάκια και t-shirts στις προπονήσεις. Πάντα ήθελα να ντύνομαι σοβαρά. Η μαμά μου ήταν δασκάλα και φορούσε διαφορετικό κουστούμι κάθε μέρα. Μετά ξεκίνησα την προπονητική και είπα "θα φοράω τακούνια όταν είμαι στο γήπεδο". Φοράω τακούνια από την πρώτη φορά που ξεκίνησα να προπονώ. Δεν έβαλα ποτέ φλατ παπούτσια. Απλά αλλάζει το χρώμα, ανάλογα με την ομάδα μου».

Η γνωριμία στα Γιάννενα και το πρόβλημα με Ολυμπιακό

Τη γνωρίσαμε πέρσι, όταν ήρθε στα μέρη μας να κοουτσάρει την ομάδα του ΠΑΣ Γιάννινα φτάνοντας μέχρι τον τελικό Κυπέλλου. Η πόλη την λάτρεψε, οι οπαδοί έστηναν πάρτι στην εξέδρα μαζί της, όπου κι αν πήγαινε για βόλτα στην πόλη αποθεωνόταν. Είχε κάνει από πριν την έρευνά της και είχε κοιτάξει στo Youtube βίντεο με τους οπαδούς του ΠΑΣ. Όταν είδε το πόσο παθιασμένοι είναι πήρε μέσα σε μία νύχτα την απόφαση να περάσει τον Βόσπορο. Η κουλτούρα άλλωστε των δύο λαών είναι παρόμοια.

Γεννημένη στην Άγκυρα, μεγαλωμένη σε οικογένεια γεμάτη δασκάλους - μάλλον αυτός ήταν και ο προορισμός της ίδιας - η Τουρκάλα κόουτς δεν καταλαβαίνει όλο αυτό το «μίσος» που συντηρείται ανάμεσα στους δύο λαούς. «Μάλλον είναι πολιτική» και τονίζει πως στην Ελλάδα «οι άνθρωποι είναι υπέροχοι».

«Το μόνο πρόβλημα που αντιμετώπισα στην Ελλάδα ήταν με τον προπονητή του Ολυμπιακού (σ.σ. Θάνο Νίκλα). Όταν είχα πρωτοέρθει στην Ελλάδα, είχε αργήσει να γίνει η αναγνώριση του πτυχίου μου για λόγους γραφειοκρατίας. Τότε ο προπονητής του Ολυμπιακού είχε στείλει έγγραφη παρατήρηση στους διαιτητές και αυτό είχε αποτέλεσμα να μην μπορώ να κοουτσάρω όρθια στον αγώνα. Βέβαια, και αυτό λειτούργησε ευεργετικά για εμένα γιατί νευρίασα και δούλεψα ακόμη πιο σκληρά».

Η Σελέν Ερντέμ είναι απόφοιτη του Πανεπιστημίου της Άγκυρας στην αθλητική Ακαδημία με ειδικότητα φυσικά το μπάσκετ. Έπαιζε και η ίδια... Μόλις στα 18 της χρόνια, το 2002, σταμάτησε το μπάσκετ, εξαιτίας αλλεπάλληλων τραυματισμών. Ήταν τρελή σουτέρ αλλά τεμπέλα. Μόνο να σκοράρει ήθελε κι όχι να προπονείται: «Αφού κατάλαβα ότι δεν μπορούσα να αφήσω το μπάσκετ, ξεκίνησα την προπονητική και συνειδητοποίησα για άλλη μια φορά ότι αυτή ήταν η καλύτερη απόφαση που πήρα στη ζωή μου» είχε πει.

Μέσα στον κόσμο των αντρών που μάχεται καθημερινά, προσπαθώντας να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα «πώς μπορεί μια γυναίκα να κάνει αυτή τη δουλειά; Πόσο μπορείς να εμπιστευτείς μια γυναίκα; Πώς μπορεί μια γυναίκα να χειριστεί τα πάντα; Πόση πειθαρχία μπορεί να προσφέρει; Θα μπορέσει να τα βάλει με τόσους ανθρώπους; Πώς θα την αντιμετωπίσουν οι θεατές στην κερκίδα, οι παίκτες στην ομάδα, η διοίκηση και το επιτελείο;», καλείται να ανταπεξέλθει και των δύσκολων συνθηκών των γηπέδων: «Είχα πολλά προβλήματα… Στην πραγματικότητα, με απείλησαν από την κερκίδα, προσπάθησαν να με "νικήσουν" μετά τον αγώνα και προσπάθησαν να ασκήσουν ψυχολογική βία, όλα αυτά επειδή είμαι γυναίκα", έχει εξομολογηθεί.

Ο Αταμάν στην Κρήτη, στο πλαίσιο του περσινού Final 4 Κυπέλλου, της είχε πει ότι δεν είναι εύκολο για μία γυναίκα να είναι προπονήτρια σε μία ξένη χώρα. Η 41χρονη είναι σκληρό καρύδι όμως. Ήδη την λατρεύουν, όπως και αυτή την Ελλάδα. Μην παραξενευτεί κανείς αν μείνει εδώ για πολλά χρόνια. Την είχαν πολιορκήσει πριν πει «ναι» πέρσι, μεσούσης της σεζόν στον Παναθηναϊκό, από Κίνα και Γερμανία αλλά μάλλον φαίνεται να ρίχνει άγκυρα.

Η Σελέν Ερντέμ κατάφερε να γίνει η πρώτη γυναίκα προπονήτρια στην Τουρκία. Δούλεψε αρχικά ως βοηθός προπονητή στην Εθνική Τουρκίας, παίρνοντας μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, καθώς και σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο και δυο πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, από το 2014 έως το 2019. Στη συνέχεια ανέλαβε ως head coach την Αττάλλεια, συσπειρώνοντας τον κόσμο της περιοχής γύρω από την ομάδα και παλεύοντας στο πρωτάθλημα με μεγαθήρια του ευρωπαϊκού μπάσκετ που σπαταλούν απίστευτα ποσά. Είναι ενδεικτικό ότι οι τουρκικές ομάδες με πρώτο και ξεκάθαρο φαβορί τη Φενέρμπαχτσε διεκδικούν τα τελευταία χρόνια την EuroLeague.

Οι δικοί της κανόνες στο παρκέ είναι ξεκάθαροι: «Οι κανόνες μου είναι πολύ σαφείς μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω ότι στο πλαίσιο των κανόνων μου, μπορούν να δοθούν ελευθερίες στον παίκτη με περιορισμένο τρόπο, αλλά φυσικά, αυτό που θέλω εγώ πρέπει να γίνει στο γήπεδο. Ίσως μπορώ να είμαι ευέλικτη όσον αφορά την παροχή ελευθεριών, αλλά ήθελα να έχω τον πλήρη έλεγχο μέσα στον αγωνιστικό χώρο» είχε πει στο Oneman.

Η πρωτοποριακή προπόνηση μαζί με άντρες

Η head coach του Παναθηναϊκού, στις προπονήσεις της συχνά βάζει στις ασκήσεις και άντρες ή δίνει και παιχνίδια εναντίον αντρικών ομάδων. Είναι μια πρακτική που στο WNBA, στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου όσον αφορά τις γυναίκες και με ρεκόρ συνεχώς προσέλευσης στα γήπεδα, χρησιμοποιείται κατά κόρον. Να σπρώξουν στο ποστ τον άντρα, να τον περάσουν στην ντρίμπλα, να σουτάρουν πάνω από αυτόν.

«Αν μιλάμε για ισότητα στον αθλητισμό, δεν νομίζω ότι οι άνδρες και οι γυναίκες είναι σωματικά ίσοι. Ξέρω όμως ότι οι γυναίκες μπορούν να είναι τόσο δυνατές σωματικά όσο οι άνδρες, εάν τους παρέχονται οι απαραίτητες ευκαιρίες. Σήμερα, εξακολουθώ να προσπαθώ να δώσω ισότητα δύναμης στις αθλήτριές μου, συμπεριλαμβάνοντας στην προπόνησή μου άνδρες παίκτες στις ομάδες μου. Αποδεικνύω στις αθλήτριές μου ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα αν δεν το θέλουμε. Παίζουμε αγώνες με ανδρικές ομάδες και δεν εγκαταλείπουμε τον αγώνα μας μέχρι το τέλος. Οι γυναίκες μας είναι στην πραγματικότητα ψυχικά ίσες ή και καλύτερες από τους άνδρες. Η δύναμη εδώ επηρεάζει τη ζωή μας. Γνωρίζουμε ότι κανείς δεν μπορεί να μας αποκλείσει χωρίς τη συγκατάθεσή μας».

Στην ερώτηση του ενός εκατομμυρίου πάντως είναι κατηγορηματική: «Δεν θέλω να αναλάβω ανδρική ομάδα, αλλά θέλω να φτάσω με μια γυναικεία ομάδα στο πιο υψηλό επίπεδο της Ευρωλίγκας, Θεού θέλοντος, αλλά με μια γυναικεία ομάδα, όχι με μια ανδρική. Δεν έχω στο μυαλό μου κάποιον παίκτη από ανδρική ομάδα. Θα ήθελα να πάω μια αθλήτρια από το ένα σημείο στο άλλο, θα ήθελα να την φέρω σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Ως γυναίκα, ο πρωταρχικός μου στόχος είναι να ανεβάζω τις γυναίκες σε υψηλότερο επίπεδο αντί να δουλεύω για μια ανδρική ομάδα ή για έναν άνδρα».

