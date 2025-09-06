Σερβία - Φινλανδία: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Με τη Σερβία να είναι το απόλυτο φαβορί και τη Φινλανδία να θέλει να κάνει την έκπληξη, ολοκληρώνεται σήμερα η πρώτη ημέρα των νοκ άουτ αγώνων στο EuroBasket. Η αναμέτρηση Σερβία - Φινλανδία αρχίζει στις 21:45 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Start.

Η Σερβία, που πλέον αγωνίζεται δίχως τον τραυματία Μπογκντάνοβιτς, ηττήθηκε στο τελευταίο της παιχνίδι, από την Τουρκία και έτσι κατέλαβε τη 2η θέση στον όμιλό της με ρεκόρ 4-1. Απέναντί της η Φινλανδία του Λάουρι Μάρκανεν, που έκλεισε τον πρώτο γύρο με ρεκόρ 3-2 γνωρίζοντας την ήττα από Γερμανία και Λιθουανία.

Eurobasket: Το πρόγραμμα της φάσης των «16»

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

Τουρκία - Σουηδία 12:00

Γερμανία - Πορτογαλία 15:15

Λιθουανία - Λετονία 18:30

Σερβία - Φινλανδία 21:45

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

Πολωνία - Βοσνία 12:00

Γαλλία - Γεωργία 15:15

Ιταλία - Σλοβενία 18:30

Ελλάδα - Ισραήλ 21:45

