Σκάνδαλο με στημένα ματς στην Τουρκία: Πίεση στη FIFA για έκτακτη μεταγραφική περίοδο

Οι εξελίξεις με το σκάνδαλο στοιχηματισμού γύρω από στημένα ματς στην Τουρκία ασκούν πίεση στη FIFA να να εγκρίνει μία έκτακτη μεταγραφική περίοδο για τη χώρα, διάρκειας 15 ημερών.

Συνήθως υπάρχουν δύο μεταγραφικές περίοδοι στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, με τη μία να λαμβάνει χώρα το καλοκαίρι και την άλλη τον χειμώνα, όπως ενημερώνει η ΕΡΤ.

Οι ακριβείς ημερομηνίες ποικίλλουν ανά Ομοσπονδία, πρωτάθλημα ανάλογα με το αθλητικό ημερολόγιο, αλλά νωρίτερα φέτος η FIFA έκανε την έκπληξη να εισαγάγει μια τρίτη μεταγραφική περίοδο.

Τουρκία: «Θέρισμα» ποδοσφαιριστών και ανάγκη για μεταγραφές

Η ειδική περίοδος διήρκεσε μεταξύ 1ης Ιουνίου και 10ης Ιουνίου και ίσχυε αποκλειστικά για τους 32 συλλόγους που συμμετείχαν στο τουρνουά Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο ξεκίνησε στις 14 Ιουνίου στο Μαϊάμι.

Διαβάστε: Τουρκία: Ζοφερή επιβεβαίωση από το Υπουργείο Άμυνας - Νεκροί όλοι οι επιβάτες του C-130

Η κίνηση αυτή επέτρεψε στη Ρεάλ Μαδρίτης να αποκτήσει τον Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ στις τάξεις της νωρίτερα από το αναμενόμενο, με τους Λος Μπλάνκος να πληρώνουν στη Λίβερπουλ 8,4 εκατομμύρια λίρες για τις υπηρεσίες του.

Ωστόσο, υπάρχει τώρα πίεση στη FIFA να δημιουργήσει μια άνευ προηγουμένου μεταγραφική περίοδο στην Τουρκία, αφού το ποδόσφαιρο στη χώρα βυθίστηκε σε χάος με το στοιχηματικό σκάνδαλο

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η τουρκική ποδοσφαιρική ομοσπονδία έθεσε σε διαθεσιμότητα 149 διαιτητές και βοηθούς διαιτητές μετά από έρευνα που αποκάλυψε στοιχήματα σε αγώνες.

Η διοικητική αρχή επιβεβαίωσε αργότερα ότι 1.024 παίκτες είχαν τεθεί σε αναστολή εν αναμονή της έρευνας.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οκτώ άτομα έχουν συλληφθεί, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της Εγιουπσπόρ, Μουράτ Οζκαγιά, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

27 από τους παίκτες που έχουν τεθεί σε αναστολή προέρχονται από την τουρκική Super Lig, συμπεριλαμβανομένων των γιγάντων της Κωνσταντινούπολης, Γαλατάσαραϊ και Μπεσίκτας, οι οποίοι εξέδωσαν δήλωση όπου δήλωσαν ότι έχουν «πλήρη εμπιστοσύνη» στους δύο εμπλεκόμενους παίκτες τους.