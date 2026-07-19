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Στέφανος Tσιτσιπάς: Επιστροφή στους τίτλους - Κέρδισε με 2-1 σετ τον Κολινιό στο Γκστάαντ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε τον Ραφαέλ Κολινιό με 2-1 σετ και κατέκτησε τον τίτλο στο 250άρι τουρνουά στο Γκστάαντ.

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Στέφανος Τσιτσιπάς
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς | Eurokinissi/ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέστρεψε στους τίτλους μετά από περίπου 17 μήνες καθώς επικράτησε του Βέλγου Ραφαέλ Κολινιό στον τελικό στα χωμάτινα γήπεδα στο Γκστάαντ της Ελβετίας.

Ο Έλληνας πρωταθλητής κέρδισε τον Βέλγο με 2-1 σετ (6-4, 6-7, 6-3) και κατέκτησε τον 13ο τίτλο της καριέρας του, 8ο σε 250 WTA και πρώτο μετά την 1η Μαρτίου 2025.

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