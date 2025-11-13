Μενού

Στο εδώλιο 32 άτομα για στοιχηματική απάτη για το Απόλλων Λάρισας-ΑΕΚ 0-7 το 2017

Διαιτητής της συγκεκριμένης αναμέτρησης ορίστηκε ο Φώτης Φωτιάς.

Apollon Larisas AEK
Απόλλων Λάρισας ΑΕΚ | Eurokinissi
Στις 24/11 αναμένεται να ξεκινήσει η δίκη για παράνομο στοιχηματισμό στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Απόλλων Λάρισας το 2017, σύμφωνα με αναφορά της UEFA και της Sportradar.

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, όπως σημειώνει η ΕΡΤ, αναμένεται να περάσει από το εδώλιο 32 φυσικά πρόσωπα, για ανάμειξη σε σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού, που αφορά το παιχνίδι του Απόλλωνα Λάρισας με την ΑΕΚ το 2017 (0-7 νίκη της “Ένωσης”), μεταξύ αυτών διοικητικά στελέχη, προπονητές και ποδοσφαιριστές της πρώην ΠΑΕ Απόλλων Λάρισας.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι έλαβε χώρα στις 26 Οκτωβρίου 2017 για τον θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδας και διαιτητής της συγκεκριμένης αναμέτρησης ορίστηκε ο Φώτης Φωτιάς.
 

