Superleague, η βαθμολογία: Η ΑΕΚ στην κορυφή και... περιμένει τα ντέρμπι σε Θεσσαλονίκη και Φάληρο!

Η ΑΕΚ με τέσσερα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, πέρασε από τις Σέρρες με το 4-0 επί του Πανσερραϊκού και είναι ξανά αυτή που βρίσκεται μόνη πρώτη στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Πλέον στην Ένωση στρέφουν το ενδιαφέρον τους στα δύο αποψινά ντέρμπι σε «Κλεάνθης Βικελίδης» και Φάληρο περιμένοντας από αυτά βαθμολογική οφέλη!
Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής (20ή)
Σάββατο 7 Φεβρουαρίου
ΑΕΛ - Παναιτωλικός 1-4
Αστέρας Τρ. - Βόλος 2-0
Κηφισιά - Ατρόμητος 0-1
Κυριακή 8 Φεβρουαρίου
Πανσερραϊκός - ΑΕΚ 0-4
ΟΦΗ - Λεβαδειακός 17:00
Άρης - ΠΑΟΚ 19:00
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 21:00
