Συγκλόνισε ο Σπανούλης για το χάλκινο στο Eurobasket: «Ελλάδα, αυτό είναι για σένα»

Όπως ο δάσκαλός του, Παναγιώτης Γιαννάκης, έτσι και ο Βασίλης Σπανούλης, κατέκτησε μετάλλιο με την Εθνική ομάδα, τόσο ως παίκτης όσο κι ως προπονητής.

Αμέσως μετά τη λήξη του μικρού τελικού απέναντι στη Φινλανδία, έπεσε στην αγκαλιά των πρώην συμπαικτών του και φίλων, Θοδωρή Παπαλουκά και Δημήτρη Διαμαντίδη, ενώ στις πρώτες του δηλώσεις στην ΕΡΤ συγκλόνισε.

«Όλοι μαζί, μια ομάδα, μια γροθιά, κάναμε μια εκπληκτική εμφάνιση και ολοκληρώσαμε ένα εξαιρετικό τουρνουά» ανέφερε αρχικά.

Διαβάστε επίσης: Ελλάδα - Φινλανδία 92-89: Επιστροφή στα μετάλλια μετά από 16 χρόνια!

«Κάναμε ένα κακό παιχνίδι με την Τουρκία, αδικήσαμε τους εαυτούς μας όμως μαζέψαμε τα κομμάτια μας, παρουσιαστήκαμε έτοιμοι και πήραμε αυτό που αξίζαμε» τόνισε.

Έστειλε «πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά», ευχαριστώντας όσους στήριξαν την προσπάθεια «ακόμη και τα παιδιά που δεν ήταν εδώ», και δεν έκρυψε την πίστη του πως «στα επόμενα χρόνια δεν θα έχουμε τέτοια χτυποκάρδια. Ο Θεός μας βοήθησε, αλλά πάνω απ’ όλα βοηθήσαμε ο ένας τον άλλον».

Όσο για το που αφιερώνει το μετάλλιο είπε, «αυτό το μετάλλιο το αφιερώνουμε σε όλους, σε αυτούς στην Ελλάδα, σε αυτούς στην ξενιτιά. Είμαι πολύ περήφανος που είμαι Έλληνας και αντιπροσωπεύουμε εδώ το έθνος. Ελλάδα αυτό είναι σένα».



