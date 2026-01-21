Συγκλόνισε ο Ταρέμι στο τέλος του ματς: Δεν πανηγύρισε και παρέμεινε ανέκφραστος

Ο Ολυμπιακός πέτυχε μία σημαντική νίκη το βράδυ της Τρίτης (20/01) απέναντι στην Μπάγερ Λεβερκούζεν με 2-0 και μπήκε στην πρώτη 24αδα, έχοντας πλέον την ευκαιρία να κλειδώσει την παρουσία του εκεί την τελευταία αγωνιστική με μία νίκη κόντρα στον Άγιαξ.

Μετά το τέλος του αγώνα οι ποδοσφαιριστές των «ερυθρολεύκων» πήγαν να πανηγυρίσουν την πρώτη τους εντός έδρας νίκη με τον κόσμο τους, αλλά δεν ήταν όλοι στο ίδιο πανηγυρικό μουντ.

