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Τα «έσπασε» ο Άταμαν στη Σύμη: Απολαυστικό στιγμιότυπο από τις διακοπές του

Ο Εργκίν Άταμαν απολαμβάνει τις διακοπές του στη Σύμη και όπως φαίνεται από βίντεο στο instagram, το απολαμβάνει δεόντως.

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Εργκίν Άταμαν
Ο Εργκίν Άταμαν | Eurokinissi/ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
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Ο Έργκιν Άταμαν βρίσκεται στη Σύμη για τις καλοκαιρινές του διακοπές και δείχνει να το διασκεδάζει στο «φουλ».

Βίντεο που ανέβηκε στο instagram, δείχνει τον πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού να σπάει πιάτα σε γνωστό εστιατόριο του νησιού.

Στο τέλος μάλιστα, «τρώει» και ένα στο κεφάλι!

Δείτε το χιουμοριστικό βίντεο:

 

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