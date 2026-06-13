Τα πιο σπάνια αυτοκόλλητα Panini όλων των εποχών - Φτάνουν χιλιάδες ευρώ

Το Μουντιάλ έρχεται με βήμα ταχύ, εν μέσω πολεμικών συγκρούσεων που έκαναν αρκετούς να σιγομουρμουρίζουν «Γ'Παγκόσμιος Πόλεμος», με την Εθνική Ιράν παρούσα και μάχιμη, με την πολιτική να θέλει να μην εμπλακεί στα αγωνιστικά και το καλό ποδόσφαιρο να είναι εδώ για να μας απαλύνει τον πόνο της γεωπολιτικής νοσηρότητας που έχουμε βιώσει τους τελευταίους πολλούς μήνες. Στη λέξη «απαλύνει» δεν γίνεται να μη σκεφτούμε μια παλιά συνήθεια, ένα λατρεμένο κόλλημα για κάθε ποδοσφαιρόφιλο που μεγάλωσε στα 80ς και στα 90ς, τα αυτοκόλλητα Panini. Παρακάτω βρήκαμε τα πιο σπάνια μουντιαλικά αυτοκόλλητα Panini.



Λιονέλ Μέσι, Αργεντινή, Παγκόσμιο Κύπελλο 2014

Τιμή: 130.000 ευρώ.

Το πιο ακριβό αυτοκόλλητο ποδοσφαίρου Panini που έχει πουληθεί ποτέ είναι αυτό του Λιονέλ Μέσι για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014. Αυτό το αυτοκόλλητο είναι μοναδικό επειδή απεικονίζει τον Μέσι με μαύρο πλαίσιο και πουλήθηκε για το απίστευτο ποσό των 130.000 ευρώ. Και σήμερα υπάρχουν αυτοκόλλητα Panini με χρωματικές παραλλαγές (χρυσαφί, μωβ) που θεωρούνται εξαιρετικά σπάνια, καθώς και μια σειρά από Panini, χορηγούμενα από γνωστό αναψυκτικό.

Κιλιάν Εμπαπέ, Γαλλία, Παγκόσμιο Κύπελλο 2018

Τιμή: 18.500 ευρώ

Ο Εμπαπέ έκανε μια συγκλονιστική εμφάνιση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018 και αυτό το αυτοκόλλητο έχει γίνει άκρως περιζήτητο μεταξύ των συλλεκτών. Πουλήθηκε για 18.500 ευρώ. Ας το διανοηθούμε λίγο. Πρόκειται για ένα αυτοκόλλητο.

Νεϊμάρ Τζούνιορ, Βραζιλία, Παγκόσμιο Κύπελλο 2014

Τιμή: 14200 ευρώ

Τι ωραία εποχή που ήταν το 2014, όταν ακόμα ο Νεϊμάρ είναι ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και αυτό το αυτοκόλλητο, που τον δείχνει σε δράση με τη Βραζιλία, πουλήθηκε τελικά για περίπου 14.000 ευρώ!

Όλο το άλμπουμ από το Μουντιάλ του 1970

Τιμή: Από 10.000 μέχρι 15.000 ευρώ

Γιατί: Είναι το πρώτο άλμπουμ με αυτοκόλλητα Panini που υπήρξε ποτέ.

Ένας παίκτη της Εθνικής Ιράν (!)

fanlink.lat

Στην πλατφόρμα fanlink.lat βρίσκουμε τα αυτοκόλλητα Panini που είναι σε εκτεταμένη παγκόσμια ζήτηση σήμερα. Ο Μάρκο Φαρτζί, από το Ιράν, κάνει τη διαφορά, μέχρι στιγμής.

Aπό τους Έλληνες παίκτες;

Vendora

Mόλις 40 ευρώ σας χωρίζουν από το να αποκτήσετε τους Νίκο Νιόπλια και Δημήτρη Σαραβάκο από γνωστό σάιτ μεταπωλήσεων. Τσάμπα πράγμα.