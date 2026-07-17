Τελικός Μουντιάλ 2026: Το συμβολικό «19» που συνδέει Μέσι και Γιαμάλ

Η αντίστροφη μέτρηση για τον πολυαναμενόμενο τελικό του Μουντιάλ με την Αργεντινή και την Ισπανία ξεκίνησε και οι πρωταγωνιστές είναι αδιαμφισβήτητα από τη μία ο Λιονέλ Μέσι, από την άλλη ο Λαμίν Γιαμάλ.

Οι δύο ποδοσφαιριστές, αν και αντίπαλοι, φαίνεται να έχουν πολλά κοινά ενώ μια μυστήρια σύμπτωση με τον αριθμό 19.

Αρχικά, στην viral φωτογραφία στο διαδίκτυο, απεικονίζεται ο Λαμίν Γιαμάλ με τον Λιονέλ Μέσι να κάνει μπάνιο το -μωρό- Λαμίν Γιαμάλ στο πλαίσιο μιας φιλανθρωπικής καμπάνιας. Δεκαεννέα χρόνια μετά, θα βρεθούν ξανά για πρώτη φορά. Μάλιστα, ο τελικός είναι την Κυριακή 19 Ιουλίου του 2026.

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Επιπλέον, το ταξίδι του Γιαμάλ φαίνεται να αντικατοπτρίζει το ταξίδι του Μέσι. Προπονήθηκε στη Λα Μασία, έκανε το ντεμπούτο του νωρίς με την πρώτη ομάδα και φόρεσε τη φανέλα με τον αριθμό 19, την ίδια που φορούσε ο Λέο στα πρώτα του χρόνια στην Μπάρτσα.

Yamal a 19 ans

Il porte le numéro 19

La finale de la Coupe du monde c’est est le 19

Et il va jouer contre Messi 19 ans après être lavé par celui ci et qui portait le numero 19 à l’époque pic.twitter.com/ydfq6zHgUo — 𝐉Ø𝐄𝐂𝐀𝐌𝐏 🇸🇳 (@Mustafa_Jehju) July 16, 2026

Η σύμπτωση γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή όταν παρατηρούμε τα ονόματά τους. Παίρνοντας τα δύο πρώτα γράμματα του «Lionel Andrés Messi» (LI, AN, ME) σχηματίζεται η λέξη «LAMINE». Αυτές οι παραλληλισμοί, η La Masia ως λίκνο, οι κοινοί αριθμοί φανέλας, οι συμβολικές ημερομηνίες, ακόμη και η περιέργεια στα ονόματα, ενισχύουν την ιδέα μιας σχεδόν μαγικής σύνδεσης μεταξύ δύο γενεών αστέρων.