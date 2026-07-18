Μουντιάλ: Ο Τούχελ έκανε το τέλειο σχόλιο για να εκνευρίσει τους Άγγλους - «Δεν μετανιώνω για τίποτα»

Ο Τόμας Τούχελ βρίσκεται μεταξύ των διασταυρούμενων πυρών της επικαιρότητας, μετά τον άδοξο αποκλεισμό των «Λιονταριών» από την Αργεντινή, στα ημιτελικά του Μουντιάλ.

Ο Γερμανός τεχνικός αποφάσισε να γυρίσει την ομάδα του πίσω σε χαμηλό μπλοκ άμυνας αφού πήρε το προβάδισμα, με αποτέλεσμα η Αγγλία να μην έχει ικανοποιητική απάντηση για το σφυροκόπημα της Αλμπισελέστε, που βρήκε τελικά δίχτυα σε δύο μοιραίες φάσεις.

Παρά την κριτική που δέχεται ωστόσο, ο Τούχελ για ακόμη μια φορά τόνισε πως δεν μετανιώνει για τις αποφάσεις του, στη συνέντευξη ενόψει του μικρού τελικού με τη Γαλλία (19/7, 00:00), όπως γράφει και το gazzetta.

"I don't regret my decisions" 😤



Thomas Tuchel reflects on England's painful World Cup semi-final defeat to Argentina and admits that he would 'take the blame' for the loss 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/ic7p0akj4z — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 18, 2026

Τούχελ: «Δεν μετανιώνω για τις αποφάσεις μου»

Ο τεχνικός της εθνικής Αγγλίας δήλωσε: «Δεν μετανιώνω για τις αποφάσεις μου, επειδή ένιωσα ότι γίναμε πολύ παθητικοί. Ένιωσα ότι η ορμή άλλαξε στον αγώνα και προσπάθησα να βοηθήσω την ομάδα μου.

Προσπάθησα να στηρίξω. Πήρα αρκετές αποφάσεις, εμπιστευόμενος το ένστικτό μου, τη διαίσθησή μου, την εμπειρία μου, εμπιστευόμενος την ανταγωνιστικότητά μου. Και πήρα την απόφαση για να βοηθήσω την ομάδα και να πετύχω το αποτέλεσμα.

Διαβάστε ακόμα: Μουντιάλ 2026: Οριστικά 17 λεπτά θα έχει διάρκεια το ημίχρονο του τελικού - Οι λεπτομέρειες του σόου

Δεν πετύχαμε το αποτέλεσμα, οπότε αναλαμβάνω, φυσικά, την ευθύνη για αυτές τις αποφάσεις. Αλλά οι αποφάσεις λαμβάνονται υπό πίεση. Οι αποφάσεις λαμβάνονται εντός του παιχνιδιού. Αυτή είναι η ζωντανή καθοδήγηση εντός του παιχνιδιού.

Άκου, αν είναι πιο εύκολο, αν κάποιος αναλάβει την ευθύνη, αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη. Αν χρειάζεσαι κάποιον να κατηγορήσεις, αναλαμβάνω την ευθύνη. Είμαι ο προπονητής.

Είναι μια πολύ οδυνηρή ήττα και πρέπει να ζήσουμε με αυτήν την ήττα, πρώτα και κύρια. Όχι οι κριτικοί, όχι οι ειδικοί, όχι τα μέλη των οικογενειών μας που υποφέρουν επίσης μαζί μας και θέλουν μόνο το καλύτερο για εμάς, αλλά βασικά είμαστε εμείς.

Θα το ξεπεράσουμε. Θα το χρησιμοποιήσουμε. Θα έχουμε μια αντίδραση, και αυτό ξεκινά από αύριο. Έχουμε ένα κενό που πρέπει να κλείσουμε, και το γνωρίζουμε αυτό, και εκεί είναι που εστιάζουμε».