Τελικός Μουντιάλ: Η μεγάλη αλλαγή που ετοιμάζει η FIFA - Τι θα γίνει στο ημίχρονο

Ένα υπερθέαμα στα πρότυπα του Super Bowl στήνεται για το ημίχρονο του τελικού του Μουντιάλ 2026. Αν και βάσει των κανονισμών της IFAB το ημίχρονο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 15 λεπτά, η ανάπαυλα του ημιχρόνου που προγραμματίζεται για την Κυριακή αναμένεται να διαρκέσει από 20 έως 25 λεπτά.
Κατά τη διάρκειά της θα πραγματοποιηθεί ένα 11λεπτο υπερθέαμα στα πρότυπα του Super Bowl, με τη Μαντόνα, τη Σακίρα, το νοτιοκορεατικό συγκρότημα BTS, ενώ την περασμένη εβδομάδα προστέθηκε στο πρόγραμμα και ο Τζάστιν Μπίμπερ.
Εκτός από τους βασικούς πρωταγωνιστές, θα εμφανιστούν επίσης οι Burna Boy, Gustavo Dudamel και η χορωδία PS22 Chorus μαζί με τους Coldplay, ενώ την καλλιτεχνική επιμέλεια του σόου σύμφωνα με το bbc.com έχει αναλάβει ο τραγουδιστής των Coldplay, Κρις Μάρτιν.
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Επίσης, στην τελετή λήξης, πριν οι ποδοσφαιριστές βγουν στο γήπεδο θα εμφανιστούν οι Τομ Κρουζ, Λάουρα Παουζίνι, Νικόλ Σέρζινγκερ, Ρόμπι Γουίλιαμς και ο δημοφιλής δημιουργός περιεχομένου IShowSpeed που θα ερμηνεύσει το Champions, ενώ τον εθνικό ύμνο των Ηνωμένων Πολιτειών θα ερμηνεύσει η Τζένιφερ Χάντσον.
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