«Τέσσερις ομάδες της EuroLeague θέλουν τον Μίροτιτς»

Έπειτα από τη χρονιά που ολοκληρώθηκε, ο Νίκολα Μίροτιτς αναμένεται να αποχωρήσει από τη Μονακό φέτος το καλοκαίρι.
Λόγω των γνωστών οικονομικών προβλημάτων που έπληξαν τον σύλλογο του Πριγκιπάτου, ο Μαυροβούνιος δεν μπόρεσε να παρουσιάσει τον καλύτερό του εαυτό και σε συνδυασμό με ορισμένους τραυματισμούς που τον ταλαιπώρησαν, του έκοψαν τον ρυθμό.
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