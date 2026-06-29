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«Τέσσερις ομάδες της EuroLeague θέλουν τον Μίροτιτς»

Ο Νίκολα Μίροτιτς αναμένεται να αποχωρήσει από τη Μονακό, την ώρα που τέσσερις ομάδες της EuroLeague ενδιαφέρονται για την απόκτησή του, σύμφωνα με το «basketnews».

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Νίκολα Μίροτιτς
Νίκολα Μίροτιτς | Eurokinissi
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Έπειτα από τη χρονιά που ολοκληρώθηκε, ο Νίκολα Μίροτιτς αναμένεται να αποχωρήσει από τη Μονακό φέτος το καλοκαίρι.

Λόγω των γνωστών οικονομικών προβλημάτων που έπληξαν τον σύλλογο του Πριγκιπάτου, ο Μαυροβούνιος δεν μπόρεσε να παρουσιάσει τον καλύτερό του εαυτό και σε συνδυασμό με ορισμένους τραυματισμούς που τον ταλαιπώρησαν, του έκοψαν τον ρυθμό.

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