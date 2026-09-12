Τι κάνουν οι προπονητές του Ολυμπιακού στο ντεμπούτο τους τα τελευταία 30 χρόνια

Ντεμπούτο σήμερα (19.00) για τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ στον πάγκο του Ολυμπιακού απέναντι στον Κυπελλούχο και κάτοχο του Σούπερ Καπ, ΟΦΗ στο Καραϊσκάκη. Κατευθείαν στα... βαθιά για τον Βάσκο.
Οπότε, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε τι έχουν κάνει οι προπονητές του Ολυμπιακού από το 1996 και έπειτα, όταν «συστήνονται» στον κόσμο τους.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Σαν σήμερα, 12 Σεπτεμβρίου, η νύχτα που έσβησαν για πάντα τα «κόκκινα φανάρια» της Τρούμπας
- Από τον Μαζωνάκη μέχρι τον Μπονάτσο: Επτά διάσημοι Έλληνες που μας σόκαραν με τον αιφνίδιο θάνατό τους
- Πέθανε ο Σπύρος Χαλβατζής - Ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ και βουλευτής
- Δημοσκόπηση Prorata: Ο αντίκτυπος Μητσοτάκη, Τσίπρα μετά τη ΔΕΘ - Στις 9 μονάδες η διαφορά ΝΔ - ΕΛΑΣ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.