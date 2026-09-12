Τι κάνουν οι προπονητές του Ολυμπιακού στο ντεμπούτο τους τα τελευταία 30 χρόνια

Ντεμπούτο σήμερα (19.00) για τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ στον πάγκο του Ολυμπιακού απέναντι στον Κυπελλούχο και κάτοχο του Σούπερ Καπ, ΟΦΗ στο Καραϊσκάκη. Κατευθείαν στα... βαθιά για τον Βάσκο.

Οπότε, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε τι έχουν κάνει οι προπονητές του Ολυμπιακού από το 1996 και έπειτα, όταν «συστήνονται» στον κόσμο τους.

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