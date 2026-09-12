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Τι κάνουν οι προπονητές του Ολυμπιακού στο ντεμπούτο τους τα τελευταία 30 χρόνια

Ποιο είναι το ποσοστό νίκης των νέων προπονητών στον ερυθρόλευκο πάγκο, με αφορμή το σημερινό (19.00) ντεμπούτο του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στο ματς του Ολυμπιακού με τον ΟΦΗ.

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Ιμανόλ Αλγκουαθίλ
Ο Βάσκος προπονητής Ιμανόλ Αλγκουαθίλ | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
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Ντεμπούτο σήμερα (19.00) για τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ στον πάγκο του Ολυμπιακού απέναντι στον Κυπελλούχο και κάτοχο του Σούπερ Καπ, ΟΦΗ στο Καραϊσκάκη. Κατευθείαν στα... βαθιά για τον Βάσκο.

Οπότε, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε τι έχουν κάνει οι προπονητές του Ολυμπιακού από το 1996 και έπειτα, όταν «συστήνονται» στον κόσμο τους.

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