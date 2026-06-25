Τολιόπουλος στο Gazzetta: «Ανυπομονώ να ξεκινήσω δουλειά με τον Ομπράντοβιτς»

Η είδηση που περίμεναν εδώ και χρόνια οι φίλοι του Παναθηναϊκού είναι πλέον πραγματικότητα. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στο «τριφύλλι» και μαζί του επιστρέφουν αναμνήσεις από μια εποχή που σημάδεψε την ιστορία του συλλόγου...
Δεκατέσσερα χρόνια μετά το τέλος της πρώτης του θητείας, ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Παναθηναϊκού γυρίζει ξανά στον πάγκο της ομάδας.
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