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Τολιόπουλος στο Gazzetta: «Ανυπομονώ να ξεκινήσω δουλειά με τον Ομπράντοβιτς»

Ο Βασίλης Τολιόπουλος έκανε τις πρώτες του δηλώσεις μετά την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό σηματοδοτώντας μία νέα εποχή στην Πράσινη ΚΑΕ.

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Παναθηναϊκός - Μπασκόνια highlights Τολιόπουλος
Βασίλης Τολιόπουλος | ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI
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Η είδηση που περίμεναν εδώ και χρόνια οι φίλοι του Παναθηναϊκού είναι πλέον πραγματικότητα. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στο «τριφύλλι» και μαζί του επιστρέφουν αναμνήσεις από μια εποχή που σημάδεψε την ιστορία του συλλόγου...

Δεκατέσσερα χρόνια μετά το τέλος της πρώτης του θητείας, ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Παναθηναϊκού γυρίζει ξανά στον πάγκο της ομάδας.

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