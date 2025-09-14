Σε μία ματσάρα για γερά νεύρα, η Γερμανία στο τέλος έδειξε γιατί είναι Παγκόσμια Πρωταθλήτρια. Επικράτησε με 88-83 της Τουρκίας στον τελικό του Eurobasket 2025 στη Ρίγα της Λετονίας και πήρε το χρυσό μετάλλιο.

Η Γερμανία υποχρέωσε την επίσης αήττητη μέχρι απόψε Τουρκία στην πρώτη αποτυχία της και δίπλα στο χρυσό από το Παγκόσμιο του 2023 πρόσθεσε και αυτό του Ευρωμπάσκετ 2025, το δεύτερο στην Ιστορία της μετά το 1993! Οι Τούρκοι αποχωρούν με το ασημένιο μετάλλιο, το δεύτερο μετά από αυτό του 2001.

O Ντένις Σρέντερ έμεινε με 2 πόντους στο πρώτο ημίχρονο όμως πέτυχε μεγάλα καλάθια στο φινάλε, την ώρα που ο Αλπερέν Σενγκούν έχασε ένα κρίσιμο τρίποντο για την ισοφάριση.

Το δίδυμο των Φραντς Βάγκνερ και Άιζακ Μπόνγκα κουβάλησε επιθετικά τη Γερμανία στο πρώτο δεκάλεπτο απέναντι στην Τουρκία, σημειώνοντας τους 15 πόντους της «Νασιονάλμανσαφτ», η οποία προηγήθηκε με 22-24 στο 10’. Οι Γερμανοί κυριάρχησαν στα ριμπάουντ (13-7) και μοίρασαν επτά ασίστ για τρία λάθη, ενώ η Τουρκία στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες των Σέιν Λάρκιν και Τσέντι Όσμαν, που σημείωσαν από επτά πόντους έκαστος. Παρεμπιπτόντως, οι 46 πόντοι που πέτυχαν μαζί οι δύο ομάδες στην πρώτη περίοδο αποτελούν ρεκόρ για τελικό EuroBasket, αφού η προηγούμενη υψηλότερη επίδοση ήταν οι 45 πόντοι που είχαν σκοράρει Ισπανία και Γαλλία το 2011!

Στη συνέχεια, οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ, με τον Αλπερέν Σενγκούν να σημειώνει πέντε σερί πόντους για το 40-35 στο 17’ και την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να πηγαίνει στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 46-40. Ο Σενγκούν μπήκε στην εξίσωση όσον αφορά το σκοράρισμα, σημειώνοντας 12 πόντους στη δεύτερη περίοδο, ενώ σημαντικές λύσεις προσέφερε και ο Άντεμ Μπόνγκα. Την ίδια στιγμή, ο Ντένις Σρούντερ έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με μόλις 2 πόντους, έχοντας 0/1 δίποντο και 2/2 βολές.

Καμία ομάδα δεν κατάφερε να ξεφύγει, με τον Τσέντι Όσμαν να ευστοχεί σε τρίποντο για το 61-55 και τη Γερμανία να μειώνει σε 67-66 στο 30’. Η ομάδα του Αταμάν μπήκε καλύτερα στην τέταρτη περίοδο, με τους Όσμαν και Σενγκούν να σκοράρουν για το +6 της Τουρκίας (72-66, 33’). Οι Τούρκοι είχαν τον έλεγχο, όμως το τρίποντο του Ομπστ έκανε το 76-74. H μεγάλη αντεπίθεση της Γερμανίας συνεχίστηκε, με τον Μπόνγκα να ευστοχεί σε νέο τρίποντο για το προβάδισμα με 76-77 στα 3:35 για το τέλος!

O τελικός είχε… τρελό φινάλε. O Λάρκιν με 2/2 βολές έκανε το 81-79 ενώ το τρίποντο του Ντάνιελ Τάις στο 1:49 έβαλε ξανά τη Γερμανία στη θέση του οδηγού. Ο Σρέντερ πέτυχε ένα τρομερό καλάθι για το 83-84 και στη συνέχεια σκόραρε από την κορυφή για το 83-86 στα 18.7"! Ο Αταμάν πήρε timeout, o Σενγκούν αστόχησε σε τρίποντο και ο Σρέντερ κλείδωσε τη νίκη από τη γραμμή των βολών με 83-88.

Γερμανία | INTIME

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-24, 46-40, 67-66, 83-88.

ΤΟΥΡΚΙΑ (Αταμάν): Λάρκιν 13 (4/9 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 κλεψίματα), Χάζερ 2, Όσμαν 23 (1/4 δίποντα, 6/9 τρίποντα, 3/4 βολές, 5 ριμπάουντ), Κορκμάζ, Σενγκούν 28 (10/17 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 5/6 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Οσμάνι 2, Μπόνα 12 (5/5 δίποντα, 2/3 βολές, 2 μπλοκ), Σιπάχι 3, Γιούρτσεβεν

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Ιμπραχίμαγκιτς): Μπόνγκα 20 (4/7 δίποντα, 4/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Όσκαρ Ντα Σίλβα, Λο 2, Τρίσταν Ντα Σίλβα 13 (2/5 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Βάγκνερ 18 (6/7 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 3/4 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τάις 3 (5 ριμπάουντ), Σρούντερ 16 (4/8 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 5/6 βολές, 3 ριμπάουντ, 12 ασίστ), Όλατς, Τίμαν 7 (1), Ομπστ 9 (3/4 τρίποντα)

Οι νικητές των μεταλλίων στα Eurobasket

Χρονιά – Χρυσό – Αργυρό – Χάλκινο

1935: Λετονία – Ισπανία – Τσεχοσλοβακία

1937: Λιθουανία – Ιταλία – Γαλλία

1939: Λιθουανία – Λετονία – Πολωνία

1946: Τσεχοσλοβακία – Ιταλία – Ουγγαρία

1947: Σοβιετική Ένωση – Τσεχοσλοβακία – Αίγυπτος

1949: Αίγυπτος – Γαλλία – Ελλάδα

1951: Σοβιετική Ένωση – Τσεχοσλοβακία – Γαλλία

1953: Σοβιετική Ένωση – Ουγγαρία – Γαλλία

1955: Ουγγαρία – Τσεχοσλοβακία – Σοβετική Ένωση

1957: Σοβιετική Ένωση – Βουλγαρία – Τσεχοσλοβακία

1959: Σοβιετική Ένωση – Τσεχοσλοβακία – Γαλλία

1961: Σοβιετική Ένωση – Γιουγκοσλαβία – Βουλγαρία

1963: Σοβιετική Ένωση – Πολωνία – Γιουγκοσλαβία

1965: Σοβιετική Ένωση – Γιουγκοσλαβία – Πολωνία

1967: Σοβιετική Ένωση – Τσεχοσλοβακία – Πολωνία

1969: Σοβιετική Ένωση – Γιουγκοσλαβία – Τσεχοσλοβακία

1971: Σοβιετική Ένωση – Γιουγκοσλαβία – Ιταλία

1973: Γιουγκοσλαβία – Ισπανία – Σοβιετική Ένωση

1975: Γιουγκοσλαβία – Σοβιετική Ένωση – Ιταλία

1977: Γιουγκοσλαβία – Σοβιετική Ένωση – Τσεχοσλοβακία

1979: Σοβιετική Ένωση – Ισραήλ – Γιουγκοσλαβία

1981: Σοβιετική Ένωση – Γιουγκοσλαβία – Τσεχοσλοβακία

1983: Ιταλία – Ισπανία – Σοβιετική Ένωση

1985: Σοβιετική Ένωση – Τσεχοσλοβακία – Ιταλία

1987: Ελλάδα – Σοβιετική Ένωση – Γιουγκοσλαβία

1989: Γιουγκοσλαβία – Ελλάδα – Σοβιετική Ένωση

1991: Γιουγκοσλαβία – Ιταλία – Ισπανία

1993: Γερμανία – Ρωσία – Κροατία

1995: Γιουγκοσλαβία – Λιθουανία – Κροατία

1997: Γιουγκοσλαβία – Ιταλία – Ρωσία

1999: Ιταλία – Ισπανία – Γιουγκοσλαβία

2001: Γιουγκοσλαβία – Τουρκία – Ισπανία

2003: Λιθουανία – Ισπανία – Ιταλία

2005: Ελλάδα – Γερμανία – Γαλλία

2007: Ρωσία – Ισπανία – Λιθουανία

2009: Ισπανία – Σερβία – Ελλάδα

2011: Ισπανία – Γαλλία – Ρωσία

2013: Γαλλία – Λιθουανία – Ισπανία

2015: Ισπανία – Λιθουανία -Γαλλία

2017: Σλοβενία – Σερβία – Ισπανία

2022: Ισπανία – Γαλλία – Γερμανία

2025: Γερμανία – Τουρκία – Ελλάδα