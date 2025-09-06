​Τουρκία - Σουηδία LIVE: Το 1ο παιχνίδι στα νοκ άουτ του Ευρωμπάσκετ

Τα νοκ άουτ παιχνίδια στον Eurobasket αρχίζουν σήμερα στη Ρίγα της Λετονίας, με πρώτη αναμέτρηση το Τουρκία - Σουηδία. Ο αγώνας κάνει τζάμπολ στις 12 το μεσημέρι με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Start. Δείτε LIVE την εξέλιξη του αγώνα.

​

​Παράλληλα μπορείτε να δείτε αναλυτικό LIVE και στο Gazzetta.gr

Τουρκία - Σουηδία LIVE

Η Τουρκία ολοκλήρωσε τη φάση των ομίλων, αήττητη, σημειώνοντας πέντε νίκες και κατακτώντας την πρώτη θέση του 1ου ομίλου. Από την άλλη πλευρά η Σουηδία, μία από τις εκπλήξεις της διοργάνωσης, τερμάτισε 4η στον 2ο όμιλο, με ρεκόρ 1-4 και τη νίκη επί τους Μαυροβουνίου να είναι εκείνη που της έδωσε το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Eurobasket: Το πρόγραμμα της φάσης των «16»

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

Τουρκία - Σουηδία 12:00

Γερμανία - Πορτογαλία 15:15

Λιθουανία - Λετονία 18:30

Σερβία - Φινλανδία 21:45

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

Πολωνία - Βοσνία 12:00

Γαλλία - Γεωργία 15:15

Ιταλία - Σλοβενία 18:30

Ελλάδα - Ισραήλ 21:45