​Τουρκία - Σουηδία LIVE: Το 1ο παιχνίδι στα νοκ άουτ του Ευρωμπάσκετ

Πρεμιέρα στη φάση των «16» του Eurobasket 2025 με Τουρκία - Σουηδία LIVE στις 12μ.

Ο Τσεντί Οσμάν με τη φανέλα της Εθνικής Τουρκίας στο Ευρωμπάσκετ | FIBA
Τα νοκ άουτ παιχνίδια στον Eurobasket αρχίζουν σήμερα στη Ρίγα της Λετονίας, με πρώτη αναμέτρηση το Τουρκία - Σουηδία. Ο αγώνας κάνει τζάμπολ στις 12 το μεσημέρι με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Start. Δείτε LIVE την εξέλιξη του αγώνα.

​Παράλληλα μπορείτε να δείτε αναλυτικό LIVE και στο Gazzetta.gr

Η Τουρκία ολοκλήρωσε τη φάση των ομίλων, αήττητη, σημειώνοντας πέντε νίκες και κατακτώντας την πρώτη θέση του 1ου ομίλου. Από την άλλη πλευρά η Σουηδία, μία από τις εκπλήξεις της διοργάνωσης, τερμάτισε 4η στον 2ο όμιλο, με ρεκόρ 1-4 και τη νίκη επί τους Μαυροβουνίου να είναι εκείνη που της έδωσε το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Eurobasket: Το πρόγραμμα της φάσης των «16»

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

Τουρκία - Σουηδία 12:00 
Γερμανία - Πορτογαλία 15:15 
Λιθουανία - Λετονία 18:30 
Σερβία - Φινλανδία 21:45 

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

Πολωνία - Βοσνία 12:00 
Γαλλία - Γεωργία 15:15 
Ιταλία - Σλοβενία 18:30 
Ελλάδα - Ισραήλ 21:45 

 

