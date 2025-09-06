Τουρκία - Σουηδία: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Τα νοκ άουτ παιχνίδια στον Eurobasket αρχίζουν σήμερα στο μεσημέρι στη Λετονία, με πρώτη αναμέτρηση το Τουρκία - Σουηδία. Ο αγώνα θα αρχίσει στις 12 το μεσημέρι και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Start.
Η Τουρκία ολοκλήρωσε τη φάση των ομίλων, αήττητη, σημειώνοντας πέντε νίκες και κατακτώντας την πρώτη θέση του 1ου ομίλου. Από την άλλη πλευρά η Σουηδία, μία από τις εκπλήξεις της διοργάνωσης, τερμάτισε 4η στον 2ο όμιλο, με ρεκόρ 1-4 και τη νίκη επί τους Μαυροβουνίου να είναι εκείνη που της έδωσε το εισιτήριο για την επόμενη φάση.
Eurobasket: Το πρόγραμμα της φάσης των «16»
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
Τουρκία - Σουηδία 12:00
Γερμανία - Πορτογαλία 15:15
Λιθουανία - Λετονία 18:30
Σερβία - Φινλανδία 21:45
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
Πολωνία - Βοσνία 12:00
Γαλλία - Γεωργία 15:15
Ιταλία - Σλοβενία 18:30
Ελλάδα - Ισραήλ 21:45
