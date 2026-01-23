Τρίνιτι Ρόντμαν: Η πιο ακριβοπληρωμένη παίκτρια του γυναικείου ποδοσφαίρου - Το «χρυσό» συμβόλαιο

«Χρυσό» συμβόλαιο με τη Washington Spirit υπέγραψε εκ νέου η σταρ του γυναικείου ποδοσφαίρου Τρίνιτι Ρόντμαν, με ετήσιο μισθό που ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που σπάει κάθε ρεκόρ.

Η Rodman, μέλος της Εθνικής Ομάδας Γυναικών των ΗΠΑ (USWNT), γίνεται η πιο ακριβοπληρωμένη παίκτρια στην ιστορία της Εθνικής Λίγκας Ποδοσφαίρου Γυναικών (NWSL) και η πιο ακριβοπληρωμένη γυναίκα παίκτρια στον κόσμο, σύμφωνα με τον ατζέντη της, Mike Senkowski του Upper 90 Sports Group.

Μέχρι πρότινος η Aitana Bonmatí της Μπαρτσελόνα, τρεις φορές νικήτρια της Χρυσής Μπάλας, φέρεται να κατείχε τον τίτλο της πιο ακριβοπληρωμένης παίκτριας ποδοσφαίρου, γεγονός που άλλαξε χθες, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου.

Διαβάστε ακόμα: Από την Πόλυ Πάνου στο viral: Το ντουέτο Φέρρη–Καραπατάκη που κέρδισε το κοινό

Το συμβόλαιο, το οποίο παρατείνεται μέχρι το 2028, αποτρέπει δυνητικά πιο επικερδείς προσφορές από το εξωτερικό, καθώς η Spirit περιορίζεται από το ανώτατο όριο μισθών του πρωταθλήματος - το οποίο ήταν 3,5 εκατομμύρια δολάρια ανά ομάδα το 2025.

«Έκανα το DMV σπίτι μου και τη Spirit οικογένειά μου, και ήξερα ότι εδώ ήθελα να ξεκινήσω το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας μου», δήλωσε ο Ρόντμαν.

«Είμαι περήφανη για όσα έχουμε χτίσει από την πρώτη μου σεζόν και είμαι ενθουσιασμένη για την πορεία αυτού του συλλόγου. Κυνηγάμε πρωταθλήματα και ανεβάζουμε το επίπεδο, και ανυπομονώ να συνεχίσω να το κάνω αυτό με τους συμπαίκτες μου και τους καλύτερους οπαδούς του NWSL», συμπλήρωσε.

Τρίνιτι Ροντμαν | Getty Images

Το προηγούμενο τετραετές συμβόλαιο του Ρόντμαν με τη Spirit, αξίας 1,1 εκατομμυρίου δολαρίων, έληξε στις 31 Δεκεμβρίου και η ομάδα προσπάθησε να διαπραγματευτεί μια πιο επικερδής επέκταση του συμβολαίου της ώστε να την πείσει να μην φύγει για την Ευρώπη.

Η επίτροπος Τζέσικα Μπέρμαν άσκησε βέτο σε ένα εκκρεμές τετραετές συμβόλαιο που φέρεται να απέδιδε στην Ρόντμαν περισσότερα από 1 εκατομμύριο δολάρια ανά σεζόν, παρουσιάζοντάς το ως προσπάθεια παράκαμψης του ανώτατου ορίου μισθών.

Η Ένωση Παικτών του NWSL υπέβαλε καταγγελία στις αρχές Δεκεμβρίου για να αντιταχθεί στην απόρριψη της συμφωνίας. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, μάλιστα υπέβαλε ξεχωριστή καταγγελία στο πρωτάθλημα για να αντιταχθεί στον νέο κανόνα «Παίκτη Υψηλής Επίδρασης», ισχυριζόμενη ότι παραβιάζει τη συλλογική σύμβαση εργασίας και την ομοσπονδιακή εργατική νομοθεσία.