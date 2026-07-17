Τρις Χριστάκις: «Γαύρος» και φαν του Μέσι η δημοσιογράφος που μίλησε ελληνικά με τον Αντετοκούνμπο

Τις τελευταίες ώρες έχει γίνει ανάρπαστη στην αθλητική πλευρά των socials η ανταλλαγή που είχαν σε άπταιστα ελληνικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με την Ελληνοαμερικανίδα δημοσιογράφο Τρις Χριστάκις, για τη μεταγραφή του στους Miami Heat.

Την Πέμπτη στις 17/07 η ομάδα της Φλόριντα παρουσίασε τη μεταγραφή του Greak Freak στους δημοσιογράφους, ενώ σημειώνεται πως στη συνέντευξη Τύπου βρέθηκε και η Ελληνοαμερικανίδα Τρις Χριστάκις, η οποία τον ρώτησε στην μητρική του γλώσσα, τα ελληνικά γιατί διάλεξε την συγκεκριμένη ομάδα του NBA.

Miami got a lot more Greek today! Welcome to Miami, Giannis 🇬🇷🔥 @Giannis_An34 pic.twitter.com/JtIjVWJWmO — Trish Christakis (@TrishChristakis) July 17, 2026

Φαίνεται πως αυτή η συνέντευξη Τύπου ήταν η τέλεια ευκαιρία που περίμενε η Χριστάκις, για να κάνει περήφανους τους γονείς της, που μιλούσαν ανέκαθεν ελληνικά στο σπίτι.

Τρις Χριστάκις: Δηλωμένη «γαύρος» και φαν του Μέσι

Αν και δεύτερης γενιάς ελληνοαμερικανίδα, φαίνεται πως η Τρις διατηρεί ακόμα επαφή με τη γλώσσα καταγωγής της, και παραπάνω.

Στον λογαριασμό της στο Instagram, πέρα από τις αθλητικές της μεταδόσεις φιγουράρουν και photo dumps από τις διακοπές της στην Ελλάδα. Σε μία από αυτές μάλιστα κάνει «μεταλαβή» στην κουλτούρα μας, με έναν απίστευτο συνδυασμό ταβέρνας, μπυρίτσας Mythos και θυματήρι στο τραπεζομάντηλο.

Μεγαλωμένη στο Σικάγο, ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο του Illinois Urbana-Champaign με ειδίκευση στη δημοσιογραφία. Έχει εδραιώσει τη θέση της στο NBA, κάνοντας αισθητή την παρουσία της όταν κάλυψε από κοντά τον αγώνα Μαϊάμι Χιτ - Λος Άντζελες Λέικερς το 2023.

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Η 32χρονη δημοσιογράφος εντάχθηκε στο CBS News Miami τον Φεβρουάριο του 2022 και κάλυπτε μεγάλα αθλητικά γεγονότα, όπως το NBA, το NHL, το κολεγιακό μπάσκετ και το MLB, όπως αναφέρει το δίκτυο. Πλέον εδώ και μερικούς μήνες ανήκει στο δυναμικό του NBC 6 South Florida.

«Το να παίζω ποδόσφαιρο όλη μου τη ζωή και να γίνω επαγγελματίας ήταν πάντα το μεγαλύτερο όνειρό μου. Αλλά το να πληρώνομαι για να καλύπτω την καριέρα του Μέσι, είναι περισσότερο από αυτό που μπορούσα να φανταστώ», είχε πει χαρακτηριστικά η ίδια, που θεωρεί τον Αργεντινό, τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών.

Σε ανάρτησή της, η ίδια είχε αποκαλύψει ότι υποστηρίζει τον Ολυμπιακό όσον αφορά τις ελληνικές ποδοσφαιρικές ομάδες.

Εκτός γηπέδου, η Τρις απολαμβάνει τη γυμναστική, τις δραστηριότητες στο νερό, ενώ ασχολείται ενεργά με την εθελοντική εργασία σε καταφύγια ζώων.