Ξέσπασε κατά του Diamond League ο Μίλτος Τεντόγλου: «Τι κάνουμε εδώ αδερφέ, τι σκ@τ@νι@ σόου»

Κατά της διοργανώτριας αρχής του Diamond League της Ρώμης ξέσπασε ο Μίλτος Τεντόγλου, με αφορμή τεχνικά προβλήματα που εντόπισε στο σκάμμα, όπου διαγωνίζονταν οι αθλητές.

Ο Τεντόγλου, με άλμα στα 8,24 μέτρα, κατέκτησε τη δεύτερη θέση, ενώ πρώτος αναδείχθηκε με 8,26 ο Βούλγαρος Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοβ.

Ο Έλληνας χρυσός Ολυμπιονίκης εξέφρασε έντονα παράπονα για τον τρόπο μέτρησης και για την κατάσταση του σκάμματος, καταγγέλλοντας ότι η άμμος δεν ήταν σωστά στρωμένη και επηρέασε τις προσπάθειες των αθλητών.

«Τι κάνουμε εδώ αδερφέ, τι σκ@τ@νι@ σόου. Μην κάνετε οριζόντια άλματα, εάν δεν μπορείτε να έχετε ούτε ευθεία άμμο και να τη μετράτε σωστά», έγραψε σε ανάρτησή του στο Instagram.

Η ανάρτηση του Μίλτου Τεντόγλου | miltos_d.tentoglou / Instagram

Παράλληλα, ανήρτησε καρέ από το άλμα του, όπου διακρίνονται τα προβλήματα στο σκάμμα.

Η ανάρτηση του Μίλτου Τεντόγλου | miltos_d.tentoglou / Instagram

Η ανάρτηση του Μίλτου Τεντόγλου | miltos_d.tentoglou / Instagram