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Ξέσπασε κατά του Diamond League ο Μίλτος Τεντόγλου: «Τι κάνουμε εδώ αδερφέ, τι σκ@τ@νι@ σόου»

Παράπονα για τη διοργάνωση του Diamond League της Ρώμης εξέφρασε ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος αναφέρθηκε σε τεχνικά προβλήματα στο σκάμμα.

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Μίλτος Τεντόγλου
Μίλτος Τεντόγλου | In Time Sports
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Κατά της διοργανώτριας αρχής του Diamond League της Ρώμης ξέσπασε ο Μίλτος Τεντόγλου, με αφορμή τεχνικά προβλήματα που εντόπισε στο σκάμμα, όπου διαγωνίζονταν οι αθλητές.

Ο Τεντόγλου, με άλμα στα 8,24 μέτρα, κατέκτησε τη δεύτερη θέση, ενώ πρώτος αναδείχθηκε με 8,26 ο Βούλγαρος Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοβ.

Ο Έλληνας χρυσός Ολυμπιονίκης εξέφρασε έντονα παράπονα για τον τρόπο μέτρησης και για την κατάσταση του σκάμματος, καταγγέλλοντας ότι η άμμος δεν ήταν σωστά στρωμένη και επηρέασε τις προσπάθειες των αθλητών.

«Τι κάνουμε εδώ αδερφέ, τι σκ@τ@νι@ σόου. Μην κάνετε οριζόντια άλματα, εάν δεν μπορείτε να έχετε ούτε ευθεία άμμο και να τη μετράτε σωστά», έγραψε σε ανάρτησή του στο Instagram.

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Η ανάρτηση του Μίλτου Τεντόγλου | miltos_d.tentoglou / Instagram

Παράλληλα, ανήρτησε καρέ από το άλμα του, όπου διακρίνονται τα προβλήματα στο σκάμμα.

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Η ανάρτηση του Μίλτου Τεντόγλου | miltos_d.tentoglou / Instagram
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Η ανάρτηση του Μίλτου Τεντόγλου | miltos_d.tentoglou / Instagram

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