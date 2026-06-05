Ξέσπασε κατά του Diamond League ο Μίλτος Τεντόγλου: «Τι κάνουμε εδώ αδερφέ, τι σκ@τ@νι@ σόου»

Κατά της διοργανώτριας αρχής του Diamond League της Ρώμης ξέσπασε ο Μίλτος Τεντόγλου, με αφορμή τεχνικά προβλήματα που εντόπισε στο σκάμμα, όπου διαγωνίζονταν οι αθλητές.
Ο Τεντόγλου, με άλμα στα 8,24 μέτρα, κατέκτησε τη δεύτερη θέση, ενώ πρώτος αναδείχθηκε με 8,26 ο Βούλγαρος Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοβ.
Ο Έλληνας χρυσός Ολυμπιονίκης εξέφρασε έντονα παράπονα για τον τρόπο μέτρησης και για την κατάσταση του σκάμματος, καταγγέλλοντας ότι η άμμος δεν ήταν σωστά στρωμένη και επηρέασε τις προσπάθειες των αθλητών.
«Τι κάνουμε εδώ αδερφέ, τι σκ@τ@νι@ σόου. Μην κάνετε οριζόντια άλματα, εάν δεν μπορείτε να έχετε ούτε ευθεία άμμο και να τη μετράτε σωστά», έγραψε σε ανάρτησή του στο Instagram.
Παράλληλα, ανήρτησε καρέ από το άλμα του, όπου διακρίνονται τα προβλήματα στο σκάμμα.
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