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F1: Che Spettacolo! O Κίμι Αντονέλι νίκησε στη Μόντσα από τη 19η θέση

Ο Κίμι Αντονέλι έγραψε ιστορία με μια τεράστια νίκη επί του Τζορτζ Ράσελ στο GP Ιταλίας και πλησίασε ακόμα περισσότερο στον τίτλο. Στην 3η θέση ο Μαξ Φερστάπεν.

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Κίμι Αντονέλι
Κίμι Αντονέλι | Getty Images
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Το Grand Prix Ιταλίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 του 2026 θα μείνει στην ιστορία ως ο αγώνας που ένας Ιταλός νίκησε μέσα στη Μόντσα έπειτα από 60 ολόκληρα χρόνια.

Ο μαγικός Κίμι Αντονέλι έκανε ένα μικρό θαύμα και πήρε την 7η φετινή νίκη του, παρότι χρειάστηκε να ξεκινήσει τον αγώνα από τη 19η θέση. Ο νεαρός Ιταλός έκανε τον τέλειο αγώνα, εκμεταλλεύτηκε άριστα την κόκκινη σημαία, το VSC, την τρομερή του ταχύτητα και φυσικά την ανωτερότητα της Mercedes στο «Ναό της Ταχύτητας» για να φτάσει στε μια επικράτηση που έκανε τους συμπατριώτες του στις εξέδρες να ξεχάσουν τον «άχρωμο» αγώνα της Ferrari μέσα στην έδρα της.

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