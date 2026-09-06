Σοβαρό ατύχημα για τον Λεκλέρκ στη Μόντσα: Καρέ-καρέ η στιγμή της πρόσκρουσης

Σοβαρό ατύχημα για τον Τσαρλς Λεκλέρκ στην πίτσα της Formula 1 στη Μόντσα, με τον πιλότο να καταλήγει εκτός αγώνα, αλλά, ευτυχώς, χωρίς να τραυματιστεί.

ο Λεκλέρκ πάλευε για μία καλύτερη θέση με τον Όσκαρ Πιάστρι, όταν χτυπήθηκε το μονοκινητήριό του και κατέληξε εκτός πίστας, στα προστατευτικά.

Βγήκε μόνος από το αυτοκίνητο και φάνηκε να είναι καλά στην υγεία του.

Another look at how quickly it all went wrong for Charles Leclerc.



Snapped and in the wall within a second. pic.twitter.com/J402qnEPBv — Motorsport (@Motorsport) September 6, 2026

Μπορεί σωματικά να ήταν καλά, αλλά η ψυχολογία του έπεσε στα τάρταρα, με τις κάμερες να τον πιάνουν να κάθεται στο έδαφος με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια του.

he couldn't take his eyes off the accident im so sad pic.twitter.com/FpttnDzBsc — best of charles leclerc (@leclercphotos) September 6, 2026

Λόγω του ατυχήματος, ανεστάλη ο αγώνας.