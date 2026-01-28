«Μπλόκαρε το τιμόνι κατά την προσπέραση»: Αυτό αποκάλυψε ένας από τους διασωθέντες του φονικού τροχαίου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Σύμφωνα με τα όσα είπε στην ΕΡΤ Έλληνα γιατρός που συνομίλησε με τραυματία, αυτός του αποκάλυψε ότι μετά την πρώτη προσπέραση που έκανε το βαν των οπαδών, μπλόκαρε το τιμόνι του και δεν μπόρεσε να στρίψει.

Ο κ. Δημήτρης Κούκουλας εργάζεται στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκαν αρχικά οι τραυματίες, αλλά δεν χρειάστηκε η συνδρομή του καθώς είναι γαστρεντερολόγος. ΄Όταν έμαθε τι συνέβη, πήγε στο νοσοκομείο που διακομίστηκαν στην Τιμισοάρα για να βοηθήσει όπου μπορεί, όπως είπε.

Ερωτώμενος για το εάν κατάφερε να μιλήσει με κάποιον από τους τραυματίες, σημείωσε πως μίλησε με τους δύο που είναι σε καλύτερη κατάσταση. Ο ένας, που έχει τα πιο ελαφριά τραύματα, του είπε ότι υπήρξε κάποιο πρόβλημα στο σύστημα του Lane Assist και κόλλησε το τιμόνι.

«Μου είπε ότι έγινε κάτι με το σύστημα του lane assistance, έγινε μία προσπέραση και μπλόκαρε το τιμόνι και του έφυγε το αυτοκίνητο» είπε, ειδικότερα ο γιατρός.

Προσέθεσε πως ο ασθενής είχε πλήρη διαύγεια και το επαναλαμβάνει συνεχώς.

Φτάνουν στη Ρουμανία οι γονείς των θυμάτων

Ο ίδιος ενημέρωσε πως έχει κινηθεί το πρωτόκολλο για να προχωρήσει η διαδικασία της νεκροψίας - νεκροτομής και γονείς ορισμένων εκ των επτά έχουν ήδη φτάσει στη Ρουμανία για να γίνει αναγνώρισή τους.

Ο γιατρός, σε αυτό το σημείο, εμφανίστηκε φορτισμένος καθώς είχε μόλις μιλήσει με τους γονείς ενός εκ των θυμάτων. «Δεν έχω ανάσες» παραδέχθηκε.

Όσον αφορά στους τραυματίες, είπε ότι οι δύο είναι καλά στην υγείας του, ενώ ο τρίτος είναι πολυτραυματίας.