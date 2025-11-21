Oι 2 πολυτελείς λιμουζίνες του Ωνάση παρουσιάζονται στο κοινό - Πού θα τις δείτε

Η ζωή του Έλληνα «Κροίσου» Αριστοτέλη Ωνάση, δεν ξεχώρισε μόνο για τις επιχειρηματικές του κινήσεις, αλλά και για τον τρόπο ζωής του. Στα στοιχεία που συνθέτουν τον μύθο του περιλαμβάνονται και τα θρυλικά αυτοκίνητα της συλλογής του. Πολυτελή και χαρακτηριστικά της αριστοκρατικής και κοσμοπολίτικης ζωής του.

Δύο εμβληματικές λιμουζίνες του Αριστοτέλη Ωνάση, η Cadillac Fleetwood Limousine του 1964 και η ειδικής παραγγελίας Rolls-Royce Silver Wraith Sedanca De Ville του 1952 αποκαταστάθηκαν και παρουσιάζονται στο κοινό μετά από 60 χρόνια στον νέο χώρο του Ιδρύματος Ωνάση «Onassis Mandra».