Ξανά στο προσκήνιο οι Σουμάχερ: Σεξουαλική παρενόχληση καταγγέλλει νοσοκόμα της οικογένειας

Ξανά στο προσκήνιο, αλλά για τους λάθος λόγους βρίσκεται το περιβάλλον του θρύλου της F1 Μίκαελ Σουμάχερ, καθώς οικιακή βοηθός που εργαζόταν για την οικογένειά του, έκανε καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση.

Έχουν περάσει πολλά χρόνια από το τραγικό ατύχημα του κορυφαίου πιλότου, ενώ έκανε σκι, το οποίο τον άφησε ουσιαστικά κατάκοιτο και με σοβαρή νευρολογική βλάβη.

Έκτοτε έχουν ληφθεί δρακόντεια μέτρα να προστατευθεί από τη δημοσιότητα, με την οικογένεια να του παρέχει εντατική φροντίδα στην έπαυλή τους, με τα μόνα γνωστά να είναι πως ο Σουμάχερ πλέον μπορεί να χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο, αν και οι κινητικές του δυνατότητες είναι σοβαρά περιορισμένες.

Βιασμός στην έπαυλη των Σουμάχερ

Ωστόσο, απανωτά σκάνδαλα έχουν ταλανίσει την οικογένεια Σουμάχερ, με την τελευταία υπόθεση που έχει πάρει τη νομική οδό, να εμπλέκει μία νοσοκόμα του πρώην οδηγού αγώνων.

Η συγκεκριμένη εργαζόταν 6 χρόνια στην έπαυλη των Σουμάχερ στην Ελβετία, ενώ μοιραία η πρόσβασή της στον κλινήρη Σουμάχερ την καθιστούσε μέρος του «κλειστού κύκλου» του περιβάλλοντός του.

Η καταγγελία της κάνει λόγω για περιστατικό που φερόμενα συνέβη το 2019, στο τέλος της ημερήσιας της βάρδιας. Εκείνο το βράδυ, Σάββατο, διανυκτέρευσε στην έπαυλη ένας φίλος του γιου του Σουμάχερ, ο Τζόι Μόσον, ο οποίος είναι και αυτός οδηγός αγώνων.

Την ώρα που η νοσοκόμα έπαιρνε το δείπνο της με άλλα μέλη του προσωπικού, έχοντας πιει δύο ποτήρια κρασί, ένιωσε δυσφορία και ζάλη, πηγαίνοντας στο δωμάτιό της για να ξεκουραστεί, σύμφωνα πάντα με την αγωγή, μπήκε στο δωμάτιο ο Μόσον, προχωρώντας στο να της επιτεθεί και να τη βιάσει.

Η νοσοκόμα τηρεί σιγή για έναν χρόνο, μέχρι να αποκαλύψει το συμβάν στην οικογένεια, ενημερώνοντας πως θα κινηθεί νομικά.

Λίγο καιρό αργότερα έρχεται η απόλυσή της, με τους συνηγόρους της να τη συνδέουν με τον φερόμενο βιασμό και απόπειρα αποσιώπησης του συμβάντος από την οικογένεια Σουμάχερ.

Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο πως κανένα μέλος της οικογένειας δεν είναι επίδικο για το παραπάνω συμβάν, ενώ έχουν δηλώσει πως η απόλυση της γυναίκας έγινε καθαρά στη βάση «ζητημάτων εμπιστοσύνης».