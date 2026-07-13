Volkswagen: Έρχεται «τσεκούρι» για τον κολοσσό των αυτοκινήτων - 50.000 απολύσεις στον ορίζοντα

Έως και 50.000 θέσεις εργασίας στη Volkswagen είναι πιθανό να καταργηθούν το προσεχές διάστημα στο πλαίσιο του σχεδίου της εταιρείας για μείωση του κόστους λειτουργίας της, ανακοίνωσε σήμερα στους εργαζόμενους ο διευθύνων σύμβουλος της VW Όλιβερ Μπλούμε.

Σε δηλώσεις του στο εσωτερικό δίκτυο επικοινωνίας της VW, τις οποίες αποκάλυψε το περιοδικό Der Spiegel, ο κ. Μπλούμε δήλωσε ότι ο αριθμός των θέσεων που ενδέχεται να χαθούν προκύπτει από το γεγονός ότι το κόστος λειτουργίας της εταιρίας εξακολουθεί να είναι κατά 20% υψηλότερο από τον μέσο όρο συγκρίσιμων εταιριών.

«Από αυτό, ένας θεωρητικός υπολογισμός χωρίς αλλαγές στο κόστος εργασίας θα είχε ως αποτέλεσμα περίπου 50.000 θέσεις εργασίας», εξήγησε ο διευθύνων σύμβουλος.

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Ο στόχος μείωσης των θέσεων εργασίας δεν έχει ακόμη επισήμως οριστικοποιηθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη εσωτερικές αξιολογήσεις σε όλες τις εταιρίες του ομίλου και σε όλα τα σημεία λειτουργίας, προκειμένου να προσδιοριστεί ποιες προσαρμογές είναι «αναγκαίες και εφικτές», πρόσθεσε ο Όλιβερ Μπλούμε.

Ισχυρίστηκε επίσης ότι ο αριθμός των θέσεων εργασίας που θα περικοπούν θα ήταν μικρότερος εάν μειωνόταν με άλλον τρόπο το εργοδοτικό κόστος.

Οι 50.000 θέσεις θα προστεθούν στις άλλες 50.000 θέσεις που έχει ήδη συμφωνηθεί να καταργηθούν έως το 2030 στην VW, στην Audi και στις άλλες εταιρίες του ομίλου. Περίπου οι μισές από αυτές τις περικοπές θα έχουν μάλιστα ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026, ανέφερε.

Προηγουμένως η πρόεδρος του Συμβουλίου Εργαζομένων της Volkswagen Ντανιέλα Καβάλιο είχε κατηγορήσει τον Όλιβερ Μπλούμε ότι κρατούσε τους εργαζόμενους στο σκοτάδι σχετικά με τα σχέδιά του, τονίζοντας ότι «δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι περιμένουν εντελώς αναστατωμένοι - ακόμη και φοβισμένοι».

Σχετικά με τα εργοστάσια τα οποία είναι πιθανό να κλείσουν, στο μικροσκόπιο έχει τεθεί η λειτουργία των εγκαταστάσεων στο Τσβικάου, στο Έμοντεν, στο Ανόβερο και στο Νέκαρσλουμ.

«Τα εργοστάσιά μας στην Ευρώπη έχουν ακριβή πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα. Μπορούν να κατασκευάσουν ετησίως 500.000 περισσότερα οχήματα από όσα χρειάζονται», σχολίασε ο διευθύνων σύμβουλος.

Όπως αναφέρει το Spiegel, το τρέχον σχέδιο εξυγίανσης προβλέπει σταδιακή κατάργηση της παραγωγής αυτοκινήτων στα συγκεκριμένα εργοστάσια μεταξύ των ετών 2031 και 2034. «