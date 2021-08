Ο Ντάνι ΝτεΒίτο, ο οποίος υποδύθηκε τον «Πιγκουίνο» στην ταινία «Batman Returns» του 1992, πρόκειται να επαναλάβει τον ρόλο, αυτή τη φορά με τη μορφή κόμικ. Το GamesRadar, αναφέρει ότι ο ΝτεΒίτο γράφει μια ιστορία κόμικ με πρωταγωνιστή τον αντίπαλο του Batman στο επερχόμενο επετειακό κόμικ DC Gotham City Villains Anniversary Giant #1, που θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο.

Με την ιστορία του «Πιγκουίνου» τιμάται η 80η επέτειος από την πρώτη εμφάνιση του κακού χαρακτήρα της σειράς «Batman». Την εικονογράφηση αναλαμβάνει ο Νταν Μόρα, ο οποίος με ανάρτησή του στο Twitter εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη συνεργασία και αποκάλυψε ποια θα είναι η μορφή του «Πιγκουίνου».

I have been working with @DannyDeVito & @Paul_Kaminski

in a new short Penguin story for Batman villain's 80th anniversary.

I'm super excited for everyone to read it.

cover by the legend Lee Bermejo @DCComics @thedcnation pic.twitter.com/rbkCKoC7Hz