Όπως αναφέρει ο ιστότοπος «Φωνή της Ροδόπης», ο υφυπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Γιαβούζ Σελίμ Κιράν πραγματοποίησε το απόγευμα της Τετάρτης «επιλεκτική» συνέντευξη τύπου όπου προσκλήθηκαν πολύ συγκεκριμένα ΜΜΕ. Ο Τούρκος υφυπουργός ολοκληρώνει σήμερα, Πέμπτη (6/5) την «ιδιωτική» επίσκεψη σε Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή, Ξάνθη και Διδυμότειχο.

Στη συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε σε υπαίθριο χώρο του τουρκικού Προξενείου της Κομοτηνής, όπου είχαν προσκληθεί μόνο οι ανταποκριτές του κρατικού καναλιού TRT, του κρατικού πρακτορείου Anadolu και των τουρκόφωνων ΜΜΕ της Θράκης. Όλα τα υπόλοιπα ΜΜΕ -πολύ δημοκρατικά- δεν έλαβαν πρόσκληση, προφανώς επειδή ήταν ανεπιθύμητα.

Ο Τούρκος υφυπουργός Εξωτερικών, επανέλαβε τις γνωστές προκλητικές δηλώσεις του, ενώ η διαδικασία ολοκληρώθηκε σε μόλις δέκα λεπτά της ώρας. Περισσότερο επρόκειτο για… διάγγελμα, παρά για συνέντευξη Τύπου.

Ο Γιαβούζ Σελίμ Κιράν μετέφερε τους χαιρετισμούς του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Μεβλούτ Τσαβούσογλου στους -όπως είπε- «Τούρκους της Δυτικής Θράκης», κούνησε το δάχτυλο στην Ελλάδα λέγοντας ότι η Τουρκία δεν θα ανεχθεί την παραβίαση των δικαιωμάτων της μειονότητας! «Το πρόβλημα των ομογενών μας είναι πρόβλημά μας» είπε και πρόσθεσε ότι η Άγκυρα θεωρεί τη μειονότητα γέφυρα μεταξύ των δύο χωρών, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα παραμείνει σιωπηλή απέναντι «στην παραβίαση και τη διάβρωση των δικαιωμάτων της “Τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης”».

Κατηγόρησε την Ελλάδα για «άρνηση της εθνικής ταυτότητας και περιορισμό των ελευθεριών» της μειονότητας, «με διάφορα πρόσχημα που επηρεάζουν αρνητικά τις διμερείς σχέσεις». «Ακούσαμε τα προβλήματα των “Τούρκων της Δυτικής Θράκης”. Οι απόψεις των εκπροσώπων της μειονότητας είναι εξαιρετικά σημαντικές για εμάς. Ήταν μια παραγωγική συνάντηση», είπε και ανακοίνωσε ότι θα επισκεφτεί και τον τάφο του Αχμέτ Σαδίκ. Ισχυρίστηκε ότι ο αριθμός των μειονοτικών σχολείων μειώνεται συνεχώς και ότι υπάρχουν προβλήματα στην εκλογή των επιτροπών.

#Gümülcine'de basın mensuplarımızla basını bilgilendirme toplantısı yaptık.



We held a briefing meeting with our kinsmen press members in #Komotini. pic.twitter.com/hzqUC2S6ZS