Μέση Ανατολή: Πρωτοσέλιδο - γροθιά στο στομάχι με τα νεκρά παιδιά στη Γάζα

Γροθιά στο στομάχι είναι το πρωτοσέλιδο της ισραηλινής εφημερίδας Haaretz την Πέμπτη, καθώς καλύπτεται με 67 τα πρόσωπα Παλαιστινίων παιδιών και εφήβων που έχασαν τη ζωή τους στη Λωρίδα της Γάζας από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ, κατά την πρόσφατη κλιμάκωση της βίας ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους.

«Αυτό είναι το τίμημα του πολέμου», γράφει η εφημερίδα Haaretz δίπλα στις φωτογραφίες. Η εφημερίδα, σε συνεργασία με τους New York Times, δημοσίευσε τις φωτογραφίες, τις ηλικίες και τις ιστορίες των θυμάτων, η ηλικία των οποίων κυμαινόταν από 6 μηνών έως 17 ετών. Συνολικά σκοτώθηκαν 254 Παλαιστίνιοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, και το ένα τέταρτο αυτών ήταν παιδιά.

Η δημοσίευση έρχεται λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός με την οποία πήρε τέλος η πιο πρόσφατη κλιμάκωση, που προέκυψε από τις συγκρούσεις ανάμεσα σε Παλαιστίνιους και ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας στους ιερούς τόπους της Ιερουσαλήμ.



Σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, παιδιά στη Γάζα σκοτώθηκαν επίσης από εσφαλμένες εκτοξεύσεις ρουκετών από τη Χαμάς. Στο Ισραήλ, 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τις ημέρες της σύγκρουσης και ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται ένα παιδί 5 ετών και ένα 16 ετών.

Respect: The Israeli Newspaper Haaretz--whose readers also send their children to fight in Israel's wars--publishes names and photos of the Palestinian children killed by Israel in Gaza. "67 children were killed in Gaza, that is the price of the war." This is unprecedented. https://t.co/2yUA3P5oo4