Αγγλία: Συνέλαβαν έμπορο ναρκωτικών από μία φωτογραφία με τυρί

Μία φωτογραφία που τράβηξε και έστειλε σε υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων ο Καρλ Στιούαρτ αποδείχθηκε ικανή ώστε οι Αρχές στην Αγγλία να τον ταχτοποιήσουν και να τον συλλάβουν για εμπορία ναρκωτικών.

Ο 39χρονος τράβηξε μία φωτογραφία με το δημοφιλές στην Αγγλία τυρί Stilton. Οι Αρχές του Λίβερπουλ όμως που τον παρακολουθούσαν βρήκαν το στοιχείο που έψαχναν ώστε να «δέσουν» την υπόθεση εναντίον του.

"Carl Stewart, 39, was identified through his fingerprints after police analysed the image [of a piece of cheese] he posted in an online chat."https://t.co/rXe066Kzfn