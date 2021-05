Απώλειες είδαν στα ποσοστά τα δύο μεγάλα κυπριακά κόμματα ΑΚΕΛ και ΔΗΣΥ στις πρόσφατες εκλογές που σημειώθηκαν στο νησί. Το ΔΗΣΥ ήρθε πρώτο παίρνοντας το 27.7% των ψήφων. Να σημειωθεί ότι το ποσοστό είναι μειωμένο σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκλογές κατά 3%. Το ΑΚΕΛ ακολουθεί αμέσως μετά με ποσοστό 22,14% βλέποντας και αυτό μείωση των ποσοστών κατά 3,4%.

Ενισχυμένο εμφανίζεται το ακροδεξιό ΕΛΑΜ το οποίο συγκέντρωσε το 6,8% διπλασιάζοντας έτσι το ποσοστό του και ακολουθεί αμέσως μετά το ΕΔΕΚ το οποίο συγκέντρωσε το 6,7% των ψήφων. Να σημειωθεί ότι η καταμέτρηση συνεχίζεται και μέχρι στιγμής έχει καταμετρηθεί το 78% των ψήφων. Ο Alpha Κύπρου, προχώρησε σε εκτίμηση των βουλευτικών εδρών οι οποίες αναμένεται να είναι οι εξής: ΔΗΣΥ 17 (-2), ΑΚΕΛ 15 (-1), ΔΗΚΟ 9 (+2), ΕΛΑΜ 4 (+2), ΕΔΕΚ 4 (+2), ΔΗΠΑ 4, Οικολόγοι 3 (+1)

Cyprus, national parliament election today:



75% counted:



📌 governing centre-right DISY (EPP) defeats left-wing AKEL

📌far-right ELAM (~NI) head to head with EDEK/SYPOL (S&D|RE) alliance for 4th spot

📌Hunters Party KEKK (*) close to 3.6%-threshold#Cyprus pic.twitter.com/qbNyVdRGhJ