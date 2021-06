Λευκορωσία: Νέα συνέντευξη του Ρομάν Προτασέβιτς – Κλαίει και «επαινεί» τον Λουκασένκο

Στην κρατική τηλεόραση της Λευκορωσίας εμφανίστηκε και πάλι ο δημοσιογράφος, Ρομάν Προτασέβιτς, ο οποίος συνελήφθη αφού οι αρχές ανάγκασαν ένα αεροσκάφος της Ryanair να προσγειωθεί στο Μινσκ.

Ο Προτασέβιτς «δήλωσε και πάλι ένοχος» μιλώντας στο κρατικό κανάλι ONT και ομολόγησε για ακόμη μια φορά ότι διοργάνωσε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις ενώ «επαίνεσε» τον Αλεξάντερ Λουκασένκο.

Οι επικριτές της κυβέρνησης Λουκασένκο, όπως αναφέρει δημοσίευμα του CNN, πιστεύουν ότι οι εμφανίσεις του Προτασέβιτς στα ΜΜΕ ενώ παραμένει υπό κράτηση γίνονται υπό πίεση. Ο Προτασέβιτς είναι «όμηρος του καθεστώτος» ανέφερε την Πέμπτη ο Φρανάκ Βιαγκόρκα, σύμβουλος της εξόριστης προέδρου της αντιπολίτευσης της Λευκορωσίας, Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια. «Είναι οδυνηρό να βλέπεις τις δήθεν εξομολογήσεις του Ρομάν Προτασέβιτς. Οι γονείς του πιστεύουν ότι βασανίστηκε. Αυτός δεν είναι ο Ρομάν που ξέρω. Είναι όμηρος του καθεστώτος και πρέπει να κάνουμε ό, τι είναι δυνατόν για να απελευθερώσουμε αυτόν και τους άλλους 460 κρατούμενους» έγραψε ο Βιαγκόρκα στο twitter.

It’s painful to see “confessions” of Raman Pratasevich. His parents believe he was tortured. This is not Raman I know. This man on Goebbels’ TV is the hostage of the regime, and we must make all possible to release him and the other 460 political prisoners. pic.twitter.com/a0Ts833hZk