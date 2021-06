Τιμή ρεκόρ για το bitcoin λόγω Tesla και Elon Musk

Σε υψηλό δύο εβδομάδων ανήλθε το bitcoin τη Δευτέρα 14 Ιουνίου πλησιάζοντας τα 40.000 δολάρια ύστερα από ένα ακόμα σαββατοκύριακο αντίδρασης σε αναρτήσεις στο Twitter από τον επικεφαλής της Tesla Έλον Μασκ, ο οποίος απέρριψε τις επικρίσεις για την επιρροή του στην αγορά και δήλωσε ότι η Tesla πούλησε bitcoin αλλά ίσως να ξεκινήσει και πάλι συναλλαγές με αυτό.

Η τιμή του bitcoin επηρεάζεται από τις απόψεις του Μασκ εδώ και μήνες από τότε που η Tesla ανακοίνωσε την αγορά bitcoin αξίας 1,5 δισεκ. δολαρίων τον Φεβρουάριο και είπε ότι θα δέχεται το κρυπτονόμισμα ως μέσο πληρωμής. Στη συνέχεια ο ίδιος δήλωσε ότι η εταιρία ηλεκτρονικών οχημάτων δεν θα δέχεται το bitcoin λόγω ανησυχιών για την υψηλή ενέργεια που απαιτεί η εξόρυξή του (mining) και το πόσο συνεισφέρει στην κλιματική αλλαγή.

This is inaccurate. Tesla only sold ~10% of holdings to confirm BTC could be liquidated easily without moving market.



When there’s confirmation of reasonable (~50%) clean energy usage by miners with positive future trend, Tesla will resume allowing Bitcoin transactions.