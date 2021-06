Συνάντηση Μπάιντεν - Πούτιν: Αυτοκινητοπομπή 22 οχημάτων για τον Ρώσο πρόεδρο και η χειραψία αμηχανίας

Η ώρα της πολυαναμενόμενης συνάντησης ανάμεσα στους σε Τζο Μπάιντεν και Βλαντιμίρ Πούτιν έφτασε. Οι ηγέτες Ρωσίας και ΗΠΑ θα θέσουν επί τάπητος όλα τα ζητήματα που απασχολούν τα κράτη τους, στο Villa La Grange, κοντά στη λίμνη της Γενεύης. Η συνάντηση, ξεκίνησε με ενισχυμένα μέτρα εν μέσω πανδημίας και αναμένεται να διαρκέσει έως και πέντε ώρες, ενώ έκδηλη ήταν η αμηχανία των δύο προέδρων.

Τους Μπάιντεν και Πούτιν υποδέχθηκε ο πρόεδρος της Ελβετίας, Γκάι Παρμελίν, ενώ πραγματικά εντυπωσιακή ήταν η άφιξη του Ρώσου προέδρου - η οποία μάλιστα σχολιάστηκε από τα διεθνή ΜΜΕ- καθώς εμφανίστηκε με αυτοκινητοπομπή από 22 οχήματα!

«Νομίζω ότι είναι πάντα καλύτερο να συναντιόμαστε πρόσωπο με πρόσωπο, να προσπαθούμε να προσδιορίσουμε πού έχουμε αμοιβαίο ενδιαφέρον, να συνεργαστούμε και πού δεν έχουμε, να δημιουργήσουμε μία λογική πορεία προς τα μπρος», είπε ο Μπάιντεν στον Πούτιν. «Δύο μεγάλες δυνάμεις», πρόσθεσε.

Ο Πούτιν ευχαρίστησε τον Μπάιντεν που ανέλαβε την πρωτοβουλία να προτείνει τη Σύνοδο. «Εχουν συσσωρευθεί πολλά θέματα στις αμερικανικές και τις ρωσικές σχέσεις που απαιτούν συνάντηση του πιο υψηλού επιπέδου και ελπίζω ότι η συνάντησή μας θα είναι παραγωγική», είπε ο Ρώσος ηγέτης μέσω μεταφραστή.

Οι συζητήσεις των δύο ανδρών θα αποτελούνται από τρία μέρη: Συνομιλίες κλειστής μορφής και δύο γύρους εκτεταμένων συζητήσεων, με διάλειμμα για καφέ. Τόσο ο Λευκός Οίκος όσο και το Κρεμλίνο ανακοίνωσαν ότι οι ηγέτες πρόκειται να αγγίξουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, που κυμαίνονται από τη στρατηγική σταθερότητα, την ασφάλεια των πληροφοριών και το έγκλημα στον κυβερνοχώρο έως την Αρκτική, την κλιματική αλλαγή και την καταπολέμηση της COVID-19.

US President Joe Biden and his Russian counterpart Vladimir Putin just took their first photo and shook hands before holding their meeting Wednesday at a high-stakes summit in Geneva https://t.co/QQ0eWcpjOp pic.twitter.com/zKUnnAd01A