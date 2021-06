«Εποικοδομητικές» χαρακτήρισε τις συζητήσεις με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά το πέρας της συνάντησής τους. Σύμφωνα με τον Guardian, ο Πούτιν είπε ότι συμφώνησαν να αρχίσουν διαβούλευση για την κυβερνοασφάλεια. «Δεν υπήρχε εχθρότητα. Το αντίθετο θα έλεγα, δείξαμε μεγάλη προθυμία να καταλάβουμε ο ένας τις θέσεις του άλλου» είπε ο Πούτιν.

Vladimir Putin says "we agreed that we would begin consultations" with the U.S. over cyber security, following multiple attacks on U.S. firms by Russian-linked hackers. pic.twitter.com/0VjhTiGODf