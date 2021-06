Τον γύρο του κόσμου έχουν γίνει οι μακάβριες αναρτήσεις του μεγιστάνα, Τζον ΜακΆφι, που βρέθηκε νεκρός στο κελί του αφού είχε εγκριθεί η έκδοσή του στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα. Βρέθηκε νεκρός στο κελί του σε φυλακή κοντά στη Βαρκελώνη την Τετάρτη περίπου στις 1 μ.μ.

Ο ΜακΆφι πέθανε αφού ομάδα τριών δικαστών από το Εθνικό Δικαστήριο της Ισπανίας στη Μαδρίτη, ανακοίνωσε ότι επρόκειτο να εκδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για να αντιμετωπίσει εκεί τις κατηγορίες. Σύμφωνα με τα έγγραφα του δικαστηρίου η απόφαση ήταν εφέσιμη.

Όπως συμβαίνει τις περισσότερες φορές μετά από θανάτους διασήμων που προκαλούν αίσθηση, έτσι και τώρα, είδαν το φως της δημοσιότητας παλαιότερες αναρτήσεις του μεγιστάνα στο Twitter. Σύμφωνα με αυτές, φέρεται να αναιρεί πιθανή αιτία θανάτου του στο μέλλον, ως την αυτοκτονία.

Ο ίδιος ισχυριζόταν ότι είναι εντάξει στη φυλακή και έχει κάνει φίλους. «Το φαγητό είναι καλό εδώ. Όλα είναι εντάξει» έλεγε. «Να ξέρετε ότι αν κρεμαστώ σαν τον Επστάιν, δεν θα είναι δικό μου φταίξιμο».

Σε ένα άλλο tweet του από τον Νοέμβριο του 2019, φέρεται να ανάρτησε φωτογραφία του με ένα νέο τατουάζ όπου γράφει τη λέξη Whackd (σε ελεύθερη μετάφραση βαριά χτυπημένος/εξαντλημένος).Τη φωτογραφία συνόδευε η λεζάντα «Λαμβάνω μηνύματα από αξιωματούχους των Η.Π.Α. που λένε: "Ερχόμαστε για σένα ΜακΆφι! Θα σε αυτοκτονήσουμε. Έκανα ένα τατουάζ σήμερα μόνο για αυτή την περίσταση. Αν αυτοκτονήσω, δεν θα το έχω κάνει εγώ» λέει παραπέμποντας να κοιτάξουν όλοι στο τατουάζ του.

Μετά τον θάνατό του στον λογαριασμό του φέρεται να αναρτήθηκε εικόνα από το γράμμα «Q» που παραπέμπει στους Qanon, μία ομάδα που στηρίζει θεωρίες συνωμοσίας στις ΗΠΑ.Σχετική ανάρτηση για τον θάνατο του ΜακΆφι έκανε και ο Έντουαρντ Σνόουντεν. «Η Ευρώπη δεν θα πρέπει να εκδίδει όσους κατηγορούνται για μη βίαια εγκλήματα σε ένα δικαστικό σύστημα που είναι τόσο άδικο- και σε ένα πλαίσιο φυλάκισης που είναι τόσο σκληρό- που οι εγγενείς κατηγορούμενοι προτιμούν να πεθάνουν παρά να υπόκεινται σ' αυτό. Επόμενος θα μπορούσε να είναι ο Τζούλιαν Ασάνζ» έγραψε.

