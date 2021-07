Έξι δεκαετίες αφότου ο Σοβιετικός κοσμοναύτης Γιούρι Γκαγκάριν έγινε ο πρώτος άνθρωπος που μπήκε σε τροχιά γύρω από τη Γη, χαρίζοντας στη Μόσχα μία νίκη «κλειδί» εναντίον των ΗΠΑ στην «κούρσα» για την «κατάκτηση» του διαστήματος. Πλέον αυτός ο ανταγωνισμός έχει επανέλθει αλλά για κάτι πιο πολύ φανταχτερό και γκλαμουράτο σκοπό.

Στις 5 Οκτωβρίου, μία από τις πιο διάσημες ηθοποιούς της Ρωσίας, η 36χρονη Γιούλια Πέρεσιλντ, αναμένεται να μεταβεί στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), με τον 38χρονο σκηνοθέτη, Κλιμ Σιπένκο, με σκοπό να γυρίσουν την πρώτη ταινία σε τροχιά γύρω από τη Γη και να προλάβουν τους Αμερικανούς.

Εάν όλα πάνε βάσει σχεδίου, οι Ρώσοι αναμένεται να προλάβουν τον σταρ των «Επικίνδυνων Αποστολών», Τομ Κρούζ και τον σκηνοθέτη του Χόλιγουντ, Νταγκ Λίμαν, οι οποίοι ήταν οι πρώτοι που ανακοίνωσαν το συγκεκριμένο εγχείρημα σε συνεργασία με τη NASA και τη Space X, την εταιρία του δισεκατομμυριούχου Elon Musk.

«Δεν θέλω να είμαστε μόνο οι πρώτοι, αλλά και οι καλύτεροι», δήλωσε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο, η Πέρεσιλντ, ενώ ο καιρός για την εκτοξεύση της προς το Κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ στο Καζακστάν, ξεκινάει να μετράει αντίστροφα.

