TikTok: Νεκρός από πυροβολισμό ο Swavy – Ποιος ήταν ο σταρ με τους εκατομμύρια ακόλουθους

Ο γνωστός σταρ χορευτής του TikTok, Ματίμα Μίλερ, γνωστός με το παρατσούκλι «Swavy» και «Babyface.S», βρέθηκε νεκρός σε ηλικία μόλις 19 ετών.

Ο θάνατος του 19χρονου σταρ του TikTok δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί από τις αρχές, ωστόσο τοπικά μέσα κάνουν λόγο πρόκειται για έναν 19χρονο αγνώστων στοιχείων που βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμούς το βράδυ της Δευτέρας στο Ουίλμιγκτον του Ντάλογουάρ στις ΗΠΑ.

Η αστυνομία απάντησε σε μία κλήση εκτάκτου ανάγκης στις 10:42 το πρωί της Δευτέρας όπου βρήκε έναν νεαρό άνδρα με ένα τραύμα από πυροβολισμό. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και πέθανε.

Με ένα βίντεο που δημοσιοποίησε στον λογαριασμό του στο YouTube, ο YouTuber, Damaury «Kid Mauri» Mikula, αποκάλυψε ότι ο νεαρός που πέθανε ήταν ο «Swavy». «Ναι, ο φίλος μου ο “Swavy”, δέχθηκε τον πυροβολισμό», είπε ο Μικούλα με δάκρυα στα μάτια.

Σύμφωνα με τη New York Post, ο Μίλερ είχε πάνω από 2,3 εκατομμύρια ακολούθους στο TikTok, όπου χρησιμοποιούσε το όνομα @babyface.s. Και στους φίλους του ήταν γνωστός με το παρατσούκλι «Swavy». Ο νεαρός συνήθως ανέβαζε κωμικά σκετς και μέχρι το πρωί της Τρίτης είχε περισσότερα από 97,4 εκατομμύρια likes. Παράλληλα στο προφίλ του στο Instagram είχε περισσότερους από 365.000 ακόλουθους.

Αρκετοί είναι οι διαδικτυακοί φίλοι του «Swavy» που στέλνουν μηνύματα για τα συλλυπητήρια μέσα από τις πλατφόρμες τα social media. Ο αριθμός των ανθρωποκτονιών στο Ουίλμιγκτον ήδη έχουν φτάσει τις 16 φέτος, ενώ στην πόλη έχουν αναφερθεί 82 περιστατικά πυροβολισμών, γεγονός που δείχνει μία σχετική αύξηση καθώς πέρυσι την ίδια περίοδο είχαν καταγραφεί 73 περιστατικά πυροβολισμών, 11 εκ των οποίων είχαν αποβεί θανατηφόρα.

