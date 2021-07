ΗΠΑ: Τουλάχιστον 233 άνθρωποι πέθαναν από πυροβολισμούς το Σαββατοκύριακο της 4ης Ιουλίου

Ρεκόρ σε περιστατικά πυροβολισμών καταγράφηκε το Σαββατοκύριακο της 4ης Ιουλίου, με τουλάχιστον 233 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και 618 να τραυματίζονται σε περισσότερα από 500 περιστατικά πυροβολισμών σε όλες τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τα δεδομένα του Gun Violence Archive.

Weekly Mass Shooting Update: There have been 13 American mass shootings in the 4 days of July, bringing 2021's total to 329.



January: 33

February: 40

March: 45

April: 50

May: 72

June: 76

July: 13https://t.co/2OhPFpJz9r