Ολυμπιακοί Αγώνες: «Ασανσέρ μόνο για Ιάπωνες» - Οργή στα social media με ξενοδοχείο στο Τόκιο

«Θύελλα» αντιδράσεων στα social media προκάλεσε η απόφαση ενός ξενοδοχείου στο Τόκιο ενόψει και των Ολυμπιακών Αγώνων που ξεκινούν σε λίγες ημέρες στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας να διαχωρίσει τη χρήση των ασανσέρ ανάλογα με την εθνικότητα κάποιου, δηλαδή αν ήταν Ιάπωνας ή ξένος στο πλαίσιο και των μέτρων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Συγκεκριμένα οι ενδείξεις που είχαν τοποθετηθεί στους ανελκυστήρες του ξενοδοχείου έγραφαν «μόνο για Ιάπωνες» και «μόνο για ξένους».

Η συγκεκριμένη κίνηση του ξενοδοχείου ήρθε αφότου το Τόκιο εισήλθε χθες 12 Ιουλίου σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης εν μέσω ανησυχιών ότι θα υπάρξει περαιτέρω έξαρση του κορονοϊού στην ήδη επιβαρυμένη ιαπωνική πρωτεύουσα, καθώς από τις 23 Ιουλίου μέχρι και στις 8 Αυγούστου που είναι προγραμματισμένοι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, δεκάδες χιλιάδες αθλητές και αξιωματούχοι θα βρεθούν στην πόλη.

In a racist, xenophobic, and clueless move, #Tokyo’s Akasaka Excel Tokyu hotel has established separate elevators for “foreigners” and “Japanese” #COVID19 measures should be based on public health, not race,nationality, or ignorance. #Japan pic.twitter.com/PIGiUrDY3A