Είναι η εισβολή στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου η χειρότερη σελίδα που γράφτηκε στην σύγχρονη αμερικανική ιστορία επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ; Τρία νέα βιβλία εστιάζουν στον τελευταίο χρόνο της προεδρίας του, χαρακτηρίζοντας την ατμόσφαιρα ως «μια τρομακτική εικόνα ενός προέδρου που κυριεύεται από τα προσωπικά του μίση και είναι εντελώς απρόθυμος να κινηθεί εντός των επιτρεπτών ορίων για έναν Αμερικανό πρόεδρο».

Διαβάστε ακόμη: Ιταλία: Καλόγρια ανακάλυψε χειρόγραφο του Δάντη – Χρονολογείται περί το 1280

Συγκεκριμένα, την Τρίτη, κυκλοφόρησαν δύο πολυαναμενόμενα βιβλία για τον Τραμπ, το «Frankly, We Did Win This Election» του Michael Bender και το «Landslide» του Michael Wolff, ενώ ένα τρίτο βιβλίο ( το «I Alone Can Fix It» από τους Carol Leonnig και Philip Rucker) προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει τις επόμενες ημέρες.

Η αποκάλυψη περί εκτέλεσης που σοκάρει

Η αποκάλυψη που σοκάρει προέρχεται από το βιβλίο του δημοσιογράφου της Wall Street Journal, Michael Bender, με τίτλο «Frankly, We Did Win This Election: The Inside Story of How Trump Lost».

Σύμφωνα με το εν λόγω βιβλίο, ο τότε πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε σε ορισμένους από τους συμβούλους του το 2020 ότι όποιος διέρρευσε πληροφορίες σχετικά με την παραμονή του στο καταφύγιο του Λευκού Οίκου τον Μάιο του ίδιου έτους είχε διαπράξει προδοσία και ότι έπρεπε να εκτελεστεί γιατί μοιράστηκε πληροφορίες με τα ΜΜΕ.

Ο Τραμπ μαζί με την Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ και τον γιο τους, Μπάρον, τον Μάιο του 2020 μεταφέρθηκαν στο υπόγειο καταφύγιο κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια διαμαρτυριών που ακολούθησαν τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ και την ώρα που διαδηλωτές συγκεντρώνονταν έξω από τον Λευκό Οίκο. Ο Μπέντερ γράφει στο βιβλίο του ότι ο Τραμπ, λίγες ημέρες μετά το περιστατικό, πραγματοποίησε μια τεταμένη συνάντηση με κορυφαίους στρατιωτικούς, αστυνομικούς και συμβούλους του, στους οποίους παραπονέθηκε για τη διαρροή στον Τύπο.

«Ο Τραμπ έβραζε για την ιστορία με το καταφύγιο και μόλις έφτασαν οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη τούς φώναζε ότι έπρεπε να αποκαλύψουν αυτόν που είχε κάνει τη διαρροή. Κάποιοι βοηθοί του ανέφεραν ότι δεν είχαν δει ποτέ άλλοτε τον πρόεδρο πιο αναστατωμένο», γράφει ο Μπέντερ.

Ο τότε επικεφαλής του Λευκού Οίκου, Μαρκ Μίντοους, «προσπάθησε επανειλημμένα να ηρεμήσει τον πρόεδρο, καθώς οι τρομαγμένοι βοηθοί του απέφευγαν ακόμα και να τον κοιτάξουν», γράφει ο Μπέντερ, προσθέτοντας ότι ο προσωπάρχης του Τραμπ είπε στο αφεντικό του: «Το αναλαμβάνω. Θα μάθουμε ποιος το έκανε».

Ο Τραμπ ήταν θυμωμένος για τη διαρροή επί ημέρες και «επανειλημμένα ρωτούσε τον Μίντοους αν είχε βρει ποιος το έκανε», με τον προσωπάρχη του εμμονικά να ψάχνει τον άνθρωπο που είχε διαρρεύσει τις πληροφορίες, σύμφωνα με το βιβλίο. Στο βιβλίο σημειώνεται ακόμη ότι «όσοι είπαν ότι είχαν ακούσει την προειδοποίηση του Τραμπ είχαν ερμηνεύσει την αντίδρασή του ως ένδειξη πανικού».

Η Λιζ Χάρινγκτον, τότε εκπρόσωπος του Τραμπ, μιλώντας στο CNN την Τρίτη απέρριψε τους ισχυρισμούς στο βιβλίο του Μπέντερ. Ο πρώην πρόεδρος «δεν το είπε ποτέ αυτό, ούτε το πρότεινε σε κανέναν», ανέφερε.

Η ανάλυση του πολιτικού αναλυτή, Chris Cillizza, στο CNN για τα τρία βιβλία:

Ανίκανος να αποδεχθεί ότι είχε χάσει τις εκλογές, ο Τραμπ προσπάθησε να χρησιμοποιήσει τις επίσημες εξουσίες της κυβέρνησης -συμπεριλαμβανομένου του υπουργείου Δικαιοσύνης- για να βρει ανύπαρκτες αποδείξεις απάτης. Δημιούργησε ένα περιβάλλον στο οποίο μια μεγάλη μερίδα Αμερικανών πίστευε αυτό το "Μεγάλο Ψέμα" για τις εκλογές και στη συνέχεια όχι μόνο υποκίνησε το πλήθος της 6ης Ιανουαρίου, αλλά επίσης έμεινε στο πλευρό τους καθώς εισέβαλλαν στο Καπιτώλιο.

Ο Τραμπ, ο οποίος επανειλημμένα έλεγε στα πλήθη κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας ότι είχε κάνει περισσότερα για τους μαύρους από οποιονδήποτε άλλο πρόεδρο από την εποχή του Αβραάμ Λίνκολν, απέτυχε να καταλάβει και τη βαρύτητα και τους στόχους των διαδηλώσεων του Black Lives Matter. Είδε τις διαμαρτυρίες για φυλετική δικαιοσύνη ως μια εξέγερση εναντίον του και προσπάθησε να εμπλέξει τον στρατό στις πολιτείες όπου οι πορείες ήταν πιο ογκώδεις.

Συνοψίζοντας, είναι ένας άνθρωπος ανίκανος για πρόεδρος.Ένας άνθρωπος που, λόγω της αδυναμίας του να καταλάβει την ιερότητα του αξιώματος που κατείχε, απείλησε να καταστρέψει αυτή την ιερότητα για εκείνους που θα τον ακολουθούσαν στον Λευκό Οίκο. Και ένας άνδρας που, χωρίς καμία αμφιβολία, ήταν ενεργός κίνδυνος για κάθε Αμερικανό -είτε τον υποστήριζε είτε όχι.

Αυτό πρέπει να είναι το συμπέρασμα από αυτά τα βιβλία. Αυτή είναι η συνολική εικόνα -το δάσος και όχι τα δέντρα. Και αυτή είναι η αλήθεια που πρέπει να ακούσουν οι ψηφοφόροι, εάν και εφόσον ο Τραμπ προσπαθήσει να διεκδικήσει ξανά στην προεδρία το 2024».