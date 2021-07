Ένας 18χρονος θα γίνει στις 20 Ιουλίου ο νεότερος αστροναύτης στην Ιστορία όταν θα πετάξει δίπλα στον δισεκατομμυριούχο Τζεφ Μπέζος για την παρθενική πτήση του διαστημοπλοίου της Blue Origin, ανακοίνωσε σήμερα η αεροδιαστημική εταιρεία.

Ο 'Ολιβερ Ντέμεν, ο οποίος πρόσφατα αποφοίτησε από το λύκειο και είναι κάτοχος άδειας χειριστή ιδιωτικών αεροσκαφών, είναι ο πρώτος επιβάτης της Blue Origin που καταβάλλει ναύλο αλλά δεν είναι ο νικητής που πλήρωσε 28 εκατομμύρια δολάρια και εξασφάλισε μια θέση στο διαστημόπλοιο, η οποία είχε τεθεί σε δημοπρασία, για να συνοδεύσει τον Τζεφ Μπέζος στην πρώτη τουριστική διαστημική πτήση.

Ο Όλιβερ δηλώνει ότι το ταξίδι είναι όνειρο ζωής, επισημαίνει ότι τον εντυπωσιάζει το Διάστημα, η Σελήνη και οι πύραυλοι από τότε που ήταν τεσσάρων χρονών. Τον Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης.

Στην πρώτη διαστημική πτήση θα μετέχει ο Τζεφ Μπέζος, ο Μαρκ Μπέζος και η Γουόλι Φανκ, ετών 82, που θα γίνει με τη σειρά της η γηραιότερη αστροναύτης στο Διάστημα.

Welcome to the crew, Oliver! We’re grateful to have you as our first customer to mark the beginning of commercial operations. #NSFirstHumanFlight https://t.co/gwZ6qBOFpi pic.twitter.com/SuOwxe2353