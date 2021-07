Συνέδριο Sun Valley: Τι συμβαίνει στο summer camp των δισεκατομμυριούχων της τεχνολογίας και των ΜΜΕ

Ο ιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, και ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, ήταν οι πιο σημαντικές παρουσίες στο καλοκαιρινό συνέδριο των δισεκατομμυριούχων της τεχνολογίας που επέστρεψε μετά την πανδημία. Η εκδήλωση διοργανώνεται από την επενδυτική εταιρεία Allen & Co στο Αιντάχο για ένα πενθήμερο και οι επικεφαλής των μεγαλύτερων εταιρειών του πλανήτη δίνουν το «παρών» για να κάνουν ομιλίες σχετικά με θέματα που άπτονται της δραστηριότητάς τους.

Αυτή είναι και η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Μπιλ Γκέιτς μετά το διαζύγιό του με την Μελίνα Φρεντς Γκείτς και οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως θα κάνει εντός της ημέρας μια ομιλία για την κλιματική αλλαγή, ένα θέμα που έχει απασχολήσει τόσο τον ίδιο όσο και τα ιδρύματα που έχει σε όλο τον πλανήτη.

Ο Τζεφ Μπέζος εμφανίστηκε με την σύντροφό του, Λόρεν Σάντσεζ, και απέφυγε -όπως ήταν λογικό τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων που τον περίμεναν έξω από το χώρο της εκδήλωσης, τη στιγμή που όλοι περιμένουν το ταξίδι που έχει υποσχεθεί πως θα κάνει στο διάστημα, σε έναν άτυπο αγώνα απέναντι στους -επίσης εκατομμυριούχους- Ρίτσαρντ Μπράνσον και Έλον Μασκ. Μάλιστα, οι τρεις τους φαίνεται να είχαν κάνει σχετικές συζητήσεις στο αντίστοιχο συνέδριο του 2019 και να είχαν αναλύσει αρκετά στο τι αναμένεται για το μέλλον και τα ταξίδια στο διάστρημα.

Love is in the air! Cc @JeffBezos and Lauren Sanchez are back in #SunValley more now on @FoxBusiness @LizClaman pic.twitter.com/u9fXN7vD0t