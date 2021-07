Ο απολογισμός των καταστροφικών πλημμυρών έφθασε τους 156 νεκρούς στη Γερμανία, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, ανεβάζοντας συνολικά σε τουλάχιστον 183 τον αριθμό των νεκρών από την κακοκαιρία στη δυτική Ευρώπη.

Διαβάστε ακόμη: Ελληνας της Γερμανίας: «Έχω κοντα μου 50 νεκρούς» - Η δραματική περιγραφή για τις πλημμύρες

Μόνο στο γερμανικό κρατίδιο της Ρηνανίας-Παλατινάτου, η τοπική αστυνομία ανέφερε ότι υπάρχουν 110 νεκροί, συγκριτικά με 98 σε προηγούμενο απολογισμό. «Υπάρχουν φόβοι ότι θα προστεθούν και άλλα θύματα», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της, κάνοντας επίσης λόγο για τουλάχιστον 670 τραυματίες μόνο σε αυτή την περιοχή.

Στην Αυστρία, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής είναι σε κατάσταση συναγερμού στις περιοχές του Σάλτσμπουργκ και του Τιρόλου. «Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προκαλούν δυστυχώς σοβαρές ζημιές σε πολλά σημεία στην Αυστρία», ανέφερε ο καγκελάριος Σεμπάστιαν Κουρτς.

Την ίδια στιγμή στη Γερμανία έχει προκαλέσει σάλο η εικόνα του πρωθυπουργού της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας Άρμιν Λάσετ και επίσης ηγέτη της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης -και άρα υποψήφιος Καγκελάριος της Γερμανίας στις εκλογές του Σεπτεμβρίου- να ξεκαρδίζεται στα γέλια τη στιγμή που ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ εκφράζει τη θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζωών στις πλημμύρες.

«Θρηνούμε με όσους έχουν χάσει την οικογένεια, τους γνωστούς, τους συγγενείς τους», έλεγε ο κ. Σταϊνμάιερ και πίσω του ο Άρμιν Λάσετ ξεκαρδιζόταν στα γέλια, συζητώντας με κάποιους από τους συνεργάτες του.

This is Germany's conservative chancellor candidate Armin #Laschet laughing in the background as President Steinmeier talks about the flooding. via @susannnesorgen pic.twitter.com/SJp8HyM2Fi