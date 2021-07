Ισπανία: Αυτοκίνητο έπεσε σε θαμώνες εστιατορίων σε πεζόδρομο τουριστικού θερέτρου

Τουλάχιστον 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα στο ισπανικό παραθαλάσσιο θέρετρο Μαρβέγια στην Ισπανία, όταν ένα αυτοκίνητο, ο οδηγός του οποίου έχασε προφανώς τον έλεγχο του οχήματος, έπεσε πάνω σε εξωτερικούς χώρους καταστημάτων σε ένα πεζοδρόμιο, μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ.

Η αστυνομία στη Μαρβέγια δεν έχει σχολιάσει προς το παρόν το περιστατικό, όμως η εφημερίδα El Espanol έγραψε πως ο οδηγός ήταν ένας νεαρός ντόπιος, ο οποίος επέβαινε στο αυτοκίνητο μαζί με τους γονείς του και η αστυνομία δεν αντιμετωπίζει το περιστατικό ως σχετιζόμενο με τρομοκρατία.

«Το αυτοκίνητο έκανε ζιγκ-ζαγκ και παρέσυρε τα πάντα», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο AP.

Ο ίδιος είδε τουλάχιστον δέκα άτομα να δέχονται τις πρώτες βοήθειες επί τόπου από πληρώματα έκτακτης ανάγκης, πολλά από αυτά με αίμα στα πόδια και το σώμα τους.

