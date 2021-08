Αν η θερμοκρασία των 48,8 βαθμών Κελσίου που καταγράφηκε την Τετάρτη στις Συρακούσες της Σικελίας, στην Ιταλία, επιβεβαιωθεί, τότε θα είναι η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει ποτέ σημειωθεί στην Ευρώπη. Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη θερμοκρασία ρεκόρ που έχει καταγραφεί ήταν στην Αθήνα, στο Τατόι συγκεκριμένα, το 1977, ωστόσο έχει πολλές φορές αμφισβητηθεί η αξιοπιστία της μέτρησης. Η Ιταλία πλήττεται από κύμα καύσωνα και η Κάτω Ιταλία καίγεται με τραγικό απολογισμό πέντε νεκρούς ήδη.

Today Siracusa in #Sicily reached 48.8ºC earlier this afternoon and it will become a new European temperature record. And now it is under fire. Time to woke-up and act! https://t.co/CVu0acIEVj