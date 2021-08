Η Γιάλντα Χακίμ, η οποία εργάζεται τα τελευταία εννέα χρόνια στο BBC, γεννήθηκε στο Αφγανιστάν και μετακόμισε στην Αυστραλία το 1986, δέχθηκε τηλεφώνημα στο κινητό της από τον εκπρόσωπο των Ταλιμπάν, Suhail Shaheen, ο οποίος θέλησε να παρέμβει για το χάος που επικρατεί στην Καμπούλ. «Έχουμε τον εκπρόσωπο των Ταλιμπάν, Shail Shaheen, στη γραμμή. Κύριε Shaheen, με ακούτε;» είπε φανερά αιφνιδιασμένη.

Ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, κατά την παρέμβαση του, τόνισε πως οι κάτοικοι της Καμπούλ είναι ασφαλείς, όπως και οι περιουσίες τους. «Είμαστε υπηρέτες του λαού και αυτής της χώρας. Η ηγεσία μας έδωσε εντολή στις δυνάμεις μας να παραμείνουν στην πύλη της Καμπούλ και να μην μπουν στην πόλη». Στη συνέχεια, ο Shaheen επιβεβαίωσε ότι το Αφγανιστάν θα επιστρέψει στο νόμο της Σαρία, προσθέτοντας: «Φυσικά, θέλουμε ισλαμική κυβέρνηση».

Επίσης, δεν απέρριψε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν ξανά πρακτικές όπως ο λιθοβολισμός, οι ακρωτηριασμοί χεριών και ποδιών και οι δημόσιες εκτελέσεις. «Δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή, αυτό εξαρτάται από τους δικαστές στα δικαστήρια και τους νόμους”, είπε. Οι δικαστές θα διοριστούν σύμφωνα με το νόμο της μελλοντικής κυβέρνησης». Είπε, επίσης, ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση και την εργασία.

Θρίλερ με τη διαφυγή των εκπροσώπων πρεσβειών από τη Καμπούλ

Σε θρίλερ εξελίσεται η εκκένωση της Καμπούλ από τις πρεσβείες πολλών χωρών προκειμένου να αποχωρήσουν χωρίς προβλήματα οι αξιωματούχοι τους μετά την επέλαση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν. Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο twitter καταγράφουν την αγωνιώδη προσπάθεια του αμερικανικού στρατού να επιβιβάσουν με ασφάλεια τους συμπατριώτες τους στο αεροπλάνο, ενώ την ίδια ώρα ακούγονται πυροβολισμοί, οι οποίοι πιθανολογείται ότι προέρχονται από στρατιώτες Ταλιμπάν.

Scenes from #Kabul Airport, #Afghanistan showing people boarding what appears to a C17 (please correct me if wrong) and what appears to be gunfire in the air in the distance. pic.twitter.com/p3l7zrVu77

H κατάσταση ασφαλείας στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν αλλάζει γρήγορα, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου, όπου όπως προαναφέρθηκε υπήρξαν αναφορές για πυροβολισμούς καθώς τα αμερικανικά στρατεύματα βοηθούν στην απομάκρυνση των περισσοτέρων μελών του αμερικανικού προσωπικού. «Υπάρχουν αναφορές ότι το αεροδρόμιο δέχεται πυρά ως εκ τούτου δίνουμε οδηγίες στους Αμερικανούς πολίτες να βρουν καταφύγιο εκεί όπου βρίσκονται» λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ανακοίνωσε η πρεσβεία.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ συζήτησε τις τελευταίες εξελίξεις στο Αφγανιστάν με τον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον. «Το ΝΑΤΟ βοηθάει να παραμείνει ανοιχτό το αεροδρόμιο της Καμπούλ για να διευκολυνθούν και να συντονιστούν οι αναχωρήσεις» από τη χώρα, έγραψε ο Στόλτενμπεργκ στο Twitter, προσθέτοντας ότι έχει μιλήσει με τους υπουργούς Εξωτερικών του Καναδά, της Δανίας και της Ολλανδίας.

Επίσης αξιωματούχος του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι όλες οι εμπορικές πτήσεις από το αεροδρόμιο της Καμπούλ ανεστάλησαν, μόνο στρατιωτικά αεροπλάνα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τον χώρο. Η British Airways δεν χρησιμοποιεί επί του παρόντος τον εναέριο χώρο του Αφγανιστάν, ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρία καθώς οι αντάρτες Ταλιμπάν εισήλθαν στην πρωτεύουσα.