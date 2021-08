Αφγανιστάν: «Καμικάζι» με drone χτύπησαν οι Αμερικανοί στην Καμπούλ - 6 νεκροί και 4 τραυματισμένα παιδιά

Λίγη ώρα μετά τις πρώτες εικόνες που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου από την αμερικανική επίθεση με στόχο ύποπτα μέλη του ISIS-K, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, Τζέικ Σάλιβαν, εμμέσως πλην σαφώς ανακοίνωσε ότι αυτό ήταν μόνο η αρχή και πως θα ακολουθήσουν κι άλλα πλήγματα. Έχουν υπάρξει αναφορές για νεκρούς, ανάμεσά τους και παιδί. Ο Τζο Μπάιντεν ετοιμάζει μαζικότερη επίθεση κατά του ISIS.

«Ο πρόεδρος Μπάιντεν δεν σκοπεύει να αρχίσει έναν νέο πόλεμο στο Αφγανιστάν» είπε στο CBS, προσθέτοντας ωστόσο πως «θα μιλήσει με τους διοικητές του σχετικά με το τι εργαλεία και δυνατότητες χρειάζονται για να βρούμε αυτούς που επιτέθηκαν στις δυνάμεις μας στο αεροδρόμιο της Καμπούλ και να διασφαλίσουμε ότι υποβαθμίζουμε και εξασθενίζουμε την οργάνωση, ISIS-K, που πραγματοποίησε αυτή την επίθεση».

«Οπότε ναι, θα συνεχίσουμε να πραγματοποιούμε επιθέσεις όπως κάναμε το Σαββατοκύριακο εναντίον του ISIS-K. Στοχεύουμε να τους κυνηγήσουμε, να τους βρούμε και να τους βγάλουμε από το πεδίο της μάχης». Ένας εκπρόσωπος των Ταλιμπάν επιβεβαίωσε ότι το αμερικανικό πλήγμα έπληξε έναν ύποπτο βομβιστή που επέβαινε σε αυτοκίνητο, σύμφωνα με το Associated Press. Νωρίτερα αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι μια ρουκέτα έπληξε μια κατοικία κοντά στο αεροδρόμιο, αλλά ακόμη δεν είναι γνωστό αν τα δύο περιστατικά συνδέονται.

Σύμφωνα μάλιστα με το πρακτορείο Sputnik, το οποίο επικαλείται μαρτυρίες αυτοπτών στην αφγανική τηλεόραση, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν από την έκρηξη αυτή, ανάμεσά τους και τέσσερα παιδιά και 4 τραυματίστηκαν. Η αφγανική ειδησεογραφική σελίδα Ariana News μετέδωσε επικαλούμενη αυτόπτες μάρτυρες ότι από τη συγκεκριμένη έκρηξη καταστράφηκαν δύο αυτοκίνητα και τμήμα μιας πολυκατοικίας.

And reports of a rocket attack in Kabul. Filmed by an eye witness shared with us. pic.twitter.com/HVnzn1vtUN